Радимов: «Кокорин – прекрасный футболист. Будет ли он дисциплинирован? Он останется таким же человеком»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о форме форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Думаю, Кокорин сможет вернуться на свой прежний уровень после такой долгой паузы. Будет ли он дисциплинирован? Он останется таким же человеком, он прекрасный футболист.

Его гол через себя на сборах «Зенита»? Я считаю, что он вновь заиграет как и прежде», — сказал Радимов.

Кокорин в октябре 2018 года участвовал в избиении двух человек в Москве, за что был осужден.

До заключения Кокорина вызывали в сборную России.

Кокорин забил ударом через себя на тренировке «Зенита»