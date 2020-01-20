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  • Радимов: «Кокорин – прекрасный футболист. Будет ли он дисциплинирован? Он останется таким же человеком»

Радимов: «Кокорин – прекрасный футболист. Будет ли он дисциплинирован? Он останется таким же человеком»

20 января 2020, 15:18
11

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о форме форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Думаю, Кокорин сможет вернуться на свой прежний уровень после такой долгой паузы. Будет ли он дисциплинирован? Он останется таким же человеком, он прекрасный футболист.

Его гол через себя на сборах «Зенита»? Я считаю, что он вновь заиграет как и прежде», — сказал Радимов.

  • Кокорин в октябре 2018 года участвовал в избиении двух человек в Москве, за что был осужден.
  • До заключения Кокорина вызывали в сборную России.

Кокорин забил ударом через себя на тренировке «Зенита»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Радимов Владислав
Комментарии (11)
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baden69
1579524454
Очередной пост автора ни о чем. Складывается впечатление, что писать не о чем, а что-то воять надо...
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RJM555
1579527256
Думаю что Кокорин заиграет ещё лучше прежнего!!!
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Давид59
1579534925
Всё будет нормально, нападающий классный. Надо только стулья к полу привинтить
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alex1951
1579547188
После слов Радимыча ,слезы на глаза наворачиваются, ... сказал.....как отрезал......мууууужик!
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zigbert
1579613568
Скоро увидим его в деле и красивые слова тут не нужны.
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