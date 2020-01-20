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    Радимов: «Кокорин – прекрасный футболист. Будет ли он дисциплинирован? Он останется таким же человеком»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о форме форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    «Думаю, Кокорин сможет вернуться на свой прежний уровень после такой долгой паузы. Будет ли он дисциплинирован? Он останется таким же человеком, он прекрасный футболист.

    Его гол через себя на сборах «Зенита»? Я считаю, что он вновь заиграет как и прежде», — сказал Радимов.

    • Кокорин в октябре 2018 года участвовал в избиении двух человек в Москве, за что был осужден.
    • До заключения Кокорина вызывали в сборную России.

    Кокорин забил ударом через себя на тренировке «Зенита»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +227

      RJM555 1 минуту назад

      Думаю что Кокорин заиграет ещё лучше прежнего!!!

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      Рейтинг: +1799

      baden69 48 минут назад

      Очередной пост автора ни о чем. Складывается впечатление, что писать не о чем, а что-то воять надо...

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