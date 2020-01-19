Роналду и Дибала случайно поцеловались во время празднования гола

Скрин похож на жесткое фу, но на самом видео всё не так.
Форварды «Ювентус» Пауло Дибала и Криштиану Роналду бурно отпраздновали второй гол в ворота «Пармы».
На 58-й минуте при счете 1:1 Роналду вывел «Юве» вперед после голевой передачи Дибалы. Игроки в обнимку побежали праздновать взятие ворот и случайно поцеловались, резко повернувшись друг к другу.
- В матче 20-го тура Серии А туринцы на своем поле выиграли у «Пармы» со счетом 2:1.
- Победу туринской команде принес дубль Роналду.
Bonucci está em choque. pic.twitter.com/kfjS8QfcZ4— Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) January 19, 2020