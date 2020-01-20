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  • Роналду и Дибала случайно поцеловались во время празднования гола

Роналду и Дибала случайно поцеловались во время празднования гола

20 января 2020, 14:58
41

Форварды «Ювентус» Пауло Дибала и Криштиану Роналду отпраздновали второй гол в ворота «Пармы».

На 58-й минуте при счете 1:1 Роналду вывел «Юве» вперед после голевой передачи Дибалы. Игроки в обнимку побежали праздновать взятие ворот и случайно поцеловались, резко повернувшись друг к другу.

  • В матче 20-го тура Серии А туринцы на своем поле выиграли у «Пармы» со счетом 2:1.
  • Победу туринской команде принес дубль Роналду.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Doentes Por Futebol
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Дибала Пауло
Комментарии (41)
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dinar7777dinar
1579521698
Дырявый испортил парня .
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oyabun
1579522720
А случайно ли? ))
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bset
1579525523
Пост для розжига ваты. В принципе, сработало.
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Dark_Soul
1579526185
Никто там не целовался, обнялись когда праздновали. А кто-то догадался сделать скриншот и придумать желтуху. Клоуны)



https://twitter.com/jogaremosjuntos/status/1219047934735667200
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Mister_Tomsk
1579527457
Динарка вон вообще с карликом жахается и дрочит на него) и ни чего) ахах а вообще это жесть)
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egor tikhonov
1579527623
из соккера в бомбардир многие ушли,что на бомбардире такой шляпы не было. админы вы чё,праздники никак не закончатся?
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mihail200606
1579532116
Кристина затягивает в свои сети голубые..))
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Max Bobr
1579539025
Ну может не так уж и случайно)))
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Октавиус
1579543427
Самое грустное, что десятки людей даже не подумали проверить достоверность произошедшего, зато уже всех обосрали)
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izy
1579606664
Писец,как противно,блевать охота.
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