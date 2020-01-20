Роналду и Дибала случайно поцеловались во время празднования гола

Форварды «Ювентус» Пауло Дибала и Криштиану Роналду отпраздновали второй гол в ворота «Пармы».
На 58-й минуте при счете 1:1 Роналду вывел «Юве» вперед после голевой передачи Дибалы. Игроки в обнимку побежали праздновать взятие ворот и случайно поцеловались, резко повернувшись друг к другу.
- В матче 20-го тура Серии А туринцы на своем поле выиграли у «Пармы» со счетом 2:1.
- Победу туринской команде принес дубль Роналду.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Doentes Por Futebol
https://twitter.com/jogaremosjuntos/status/1219047934735667200