Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Роналду и Дибала случайно поцеловались во время празднования гола

    Форварды «Ювентус» Пауло Дибала и Криштиану Роналду бурно отпраздновали второй гол в ворота «Пармы».

    На 58-й минуте при счете 1:1 Роналду вывел «Юве» вперед после голевой передачи Дибалы. Игроки в обнимку побежали праздновать взятие ворот и случайно поцеловались, резко повернувшись друг к другу.

    • В матче 20-го тура Серии А туринцы на своем поле выиграли у «Пармы» со счетом 2:1.
    • Победу туринской команде принес дубль Роналду.

    Источник: Doentes Por Futebol

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:58
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1223

      altezzik 42 секунды назад

      Скрин похож на жесткое фу, но на самом видео всё не так.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1377

      alarm 15 минут назад

      в тарасовке такое постоянно, даже если пропускают гол - всё равно целуются)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1301

      Karpathian 19 минут назад

      XXI век чё уж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Dark_Soul 19 минут назад

      Никто там не целовался, обнялись когда праздновали. А кто-то догадался сделать скриншот и придумать желтуху. Клоуны)





      https://twitter.com/jogaremosjuntos/status/1219047934735667200

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +539

      ZENIT****** 20 минут назад

      Кроме ффффуууу и слов то нет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3959

      Добрый Бобер 29 минут назад

      Фу, .ля!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13526

      bset 30 минут назад

      Пост для розжига ваты. В принципе, сработало.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      калач 36 минут назад

      когда ждать каминг аут и что за женщина с ним фоткается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1233

      Павел Буре 57 минут назад

      Е ба ну т ь ся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21508

      oyabun 1 час назад

      А случайно ли? ))

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75189
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru