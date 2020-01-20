Шкурин: «Налаживаю контакт со своими партнерами в ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин рассказал об адаптации в московском клубе.

«Пауза после окончания чемпионата Беларуси была достаточно внушительная. Поэтому я ждал начала сборов и возможности проявить себя в новой команде. К Кампоамору, может быть, пока не совсем привык, но место милое, уютное, все необходимое для работы здесь имеется.

Сейчас налаживаю контакт со своими партнерами, чтобы проще было адаптироваться. С английским тоже неплохо, могу парой фраз перекинуться с легионерами, особенно с Магнуссоном.

В целом после нескольких дней сборов мне уже более понятны требования тренерского штаба, и как конкретно лучше открываться под определенного игрока», – сказал Шкурин.