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Шкурин: «Налаживаю контакт со своими партнерами в ЦСКА»

20 января 2020, 07:46
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Нападающий ЦСКА Илья Шкурин рассказал об адаптации в московском клубе.

«Пауза после окончания чемпионата Беларуси была достаточно внушительная. Поэтому я ждал начала сборов и возможности проявить себя в новой команде. К Кампоамору, может быть, пока не совсем привык, но место милое, уютное, все необходимое для работы здесь имеется.

Сейчас налаживаю контакт со своими партнерами, чтобы проще было адаптироваться. С английским тоже неплохо, могу парой фраз перекинуться с легионерами, особенно с Магнуссоном.

В целом после нескольких дней сборов мне уже более понятны требования тренерского штаба, и как конкретно лучше открываться под определенного игрока», – сказал Шкурин.

  • ЦСКА купил Шкурина этой зимой за 500 тысяч евро и заключил с ним контракт до лета 2024 года.
  • В сезоне-2019 нападающий выступал за «Энергетик-БГУ». Он забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Шкурин Илья
Комментарии (1)
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_Kesh_Suntar_
1579514453
Странно слышать от Белоруса про "адаптироваться". Там уже нету "Дедовщины". Там только "Молокососы" остались!
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