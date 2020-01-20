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  • Дзюба: «Составлю список из 100 книг, обязательных к прочтению»

Дзюба: «Составлю список из 100 книг, обязательных к прочтению»

20 января 2020, 06:30
14

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своих литературных предпочтениях.

«Сейчас для себя открываю Терри Пратчетта. Сейчас – «Стража! Стража!», «Благие знамения». Я, оказывается, читал их. Читаю, читаю и думаю, что я же читал эту книгу, но давным-давно. Ты читаешь, и у тебя остается послевкусие, но уже со временем ты забываешь, о чем книга. Пратчетта буду осваивать прям максимально.

Хочу вообще завести, как в «Великом уравнителе», сто книг, обязательных к прочтению. Соберу коллекцию из ста книг, которые нужно обязательно прочитать. В этом году попробую составить ее.

Я еще начал собирать сериалы, которые не посмотрел. Сериалы, потом игры настольные, в которые нужно обязательно всем сыграть.

Обязательно нужно прочитать «Ведьмака» Сапковского. Это очень круто, у меня как раз лежит книга «Божьи воины», целый том из 3-4 рассказов.

Обязательно «Гарри Поттер». Кто не читал, тот думает, что это детское, а это очень-очень круто. Это такие прямо обязательные вещи, азы.

«Властелин колец» – сто процентов, «Шантарам» – обе части, хотя вторая чуть похуже. «Дракула», весь Вальтер Скотт, Джек Лондон.

Джек Лондон вообще мой любимый. У него все: «Мартин Иден», «Белый клык». Я у него все прочитал, даже всякие рассказы полярные и северные.

«Код да Винчи» мне не очень. На раз.

«Игры престолов» у меня лежат все. Знаю, что еще одну книгу не выпустили, вот они с тех времен лежат, я все думаю, что он (Джордж Мартин – прим. «Бомбардир») сейчас выпустит, и я все залпом прочитаю», – сказал Дзюба.

Источник: Ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (14)
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Boeung777
1579495548
Такой, типа, модный, но банальный подростковый список.
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mihail200606
1579497226
. Фамилии писателей нашёл из поисковика какого нибудь, первое что попалось..)) еле запомнил наверное перед интервью
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Hektor 84
1579501096
Умнее все равно не станешь. Лучше бить по воротам научись. То в голову попали, то от ноги отскочил.
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vka1970
1579501133
Познавательный список. На поле будет теперь либо дракона гонять либо палочку терроризировать.
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vladimir-7
1579503275
Дзюба молодец, азбуку изучил, теперь пора браться за сказки и басни, начни сначала про Емелю и золотую рыбку, Буратино, Маугли, а также басни Крылова. А уж потом на пенсии будешь читать Белый клык и Гарри Поттер, но если поумнеешь, конечно.
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Чехов на Садовой
1579505403
Сразу по басням - слишком резко. Начать надо с ''Родной Речи'' за третий класс. А там и на ''Муму'' замахнуться можно!
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Волховский
1579505532
Почти все - легкое чтиво для подростков.
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Иван Петров 1986
1579513645
Курочка ряба, чиполино, буратино - прочти это, более серьезное тебе пака рано читать. Но даже из этих книжек ты поймешь что такое хорошо, и что такое плохо.
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paracetamol
1579514822
Дзюба: 3 уже прочитал, с первого класса!
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Plyash
1579541491
Я полагаю,достаточно будет прочесть Азбуку,там целых 33 буквы.Дзюбе вполне хватит.
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