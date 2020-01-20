Дзюба: «Составлю список из 100 книг, обязательных к прочтению»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своих литературных предпочтениях.

«Сейчас для себя открываю Терри Пратчетта. Сейчас – «Стража! Стража!», «Благие знамения». Я, оказывается, читал их. Читаю, читаю и думаю, что я же читал эту книгу, но давным-давно. Ты читаешь, и у тебя остается послевкусие, но уже со временем ты забываешь, о чем книга. Пратчетта буду осваивать прям максимально.

Хочу вообще завести, как в «Великом уравнителе», сто книг, обязательных к прочтению. Соберу коллекцию из ста книг, которые нужно обязательно прочитать. В этом году попробую составить ее.

Я еще начал собирать сериалы, которые не посмотрел. Сериалы, потом игры настольные, в которые нужно обязательно всем сыграть.

Обязательно нужно прочитать «Ведьмака» Сапковского. Это очень круто, у меня как раз лежит книга «Божьи воины», целый том из 3-4 рассказов.

Обязательно «Гарри Поттер». Кто не читал, тот думает, что это детское, а это очень-очень круто. Это такие прямо обязательные вещи, азы.

«Властелин колец» – сто процентов, «Шантарам» – обе части, хотя вторая чуть похуже. «Дракула», весь Вальтер Скотт, Джек Лондон.

Джек Лондон вообще мой любимый. У него все: «Мартин Иден», «Белый клык». Я у него все прочитал, даже всякие рассказы полярные и северные.

«Код да Винчи» мне не очень. На раз.

«Игры престолов» у меня лежат все. Знаю, что еще одну книгу не выпустили, вот они с тех времен лежат, я все думаю, что он (Джордж Мартин – прим. «Бомбардир») сейчас выпустит, и я все залпом прочитаю», – сказал Дзюба.