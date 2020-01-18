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  • Каземиро в матче с «Севильей» впервые за семь лет в «Реале» оформил дубль

Каземиро в матче с «Севильей» впервые за семь лет в «Реале» оформил дубль

18 января 2020, 21:26

В 20-м туре Примеры победу мадридскому «Реалу» над «Севильей» принес дубль полузащитника Каземиро. Он впервые за время выступления в Испании забил в одном матче два гола.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи. Единственный гол у севильцев забил голландец Люк де Йонг.

  • «Реал» подписал Каземиро в 2013 году, игрок перешел из родного «Сан-Паулу».
  • В составе мадридцев бразилец четыре раза брал Лигу чемпионов.
  • Благодаря победе над «Севильей» «Реал» возглавил таблицу Примеры.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Бразилия. Серия А Реал Каземиро
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