Каземиро в матче с «Севильей» впервые за семь лет в «Реале» оформил дубль

В 20-м туре Примеры победу мадридскому «Реалу» над «Севильей» принес дубль полузащитника Каземиро. Он впервые за время выступления в Испании забил в одном матче два гола.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи. Единственный гол у севильцев забил голландец Люк де Йонг.