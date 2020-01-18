Гончаренко: «Мы все поддерживаем Дзагоева, надеемся увидеть прежнего Дзагу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поговорил о полузащитнике Алане Дзагоеве. Белорус выразил надежду, что хавбек обретет лучшую форму.

«Мы все надеемся, что увидим прежнего Дзагу. Тем не менее, мы должны держать в голове разные варианты, чтобы не было большого разочарования. Мы все Дзагу поддерживаем, желаем видеть того Дзагу, который был три-четыре-пять сезонов назад», – сказал белорус.