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  • Гончаренко: «Мы все поддерживаем Дзагоева, надеемся увидеть прежнего Дзагу»

Гончаренко: «Мы все поддерживаем Дзагоева, надеемся увидеть прежнего Дзагу»

18 января 2020, 12:59
6

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поговорил о полузащитнике Алане Дзагоеве. Белорус выразил надежду, что хавбек обретет лучшую форму.

«Мы все надеемся, что увидим прежнего Дзагу. Тем не менее, мы должны держать в голове разные варианты, чтобы не было большого разочарования. Мы все Дзагу поддерживаем, желаем видеть того Дзагу, который был три-четыре-пять сезонов назад», – сказал белорус.

  • Дзагоев в сезоне РПЛ провел четыре матча.
  • 29-летний игрок стоит на рынке 7 миллионов евро.
  • Дзагоев выступает за ЦСКА больше десяти лет.

Источник: YouTube-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Дзагоев Алан Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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sochi-2013
1579342889
Даже прикалываться над этим никто не хочет.
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DeStar
1579347715
Выступает больше 10 лет а матчей хоть суммарно на 2 сезона наиграл ?
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Lester84
1579350127
Прежнего, который проводил в лазарете по полсезона - не надо. Нам нужен здоровый Алан!
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knikos
1579350624
Аукается ему его " Раз, два , три ..." . Я ещё тогда об этом писал , что так оно и будет ...
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серега кашин
1579353947
не будет он прежним и не стоит он 7 лямов
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Derzkiy1
1579365360
Уровень для России у него максимальный , но хрусталь конечно ещё тот (
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