Гончаренко: «Мы все поддерживаем Дзагоева, надеемся увидеть прежнего Дзагу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поговорил о полузащитнике Алане Дзагоеве. Белорус выразил надежду, что хавбек обретет лучшую форму.
«Мы все надеемся, что увидим прежнего Дзагу. Тем не менее, мы должны держать в голове разные варианты, чтобы не было большого разочарования. Мы все Дзагу поддерживаем, желаем видеть того Дзагу, который был три-четыре-пять сезонов назад», – сказал белорус.
- Дзагоев в сезоне РПЛ провел четыре матча.
- 29-летний игрок стоит на рынке 7 миллионов евро.
- Дзагоев выступает за ЦСКА больше десяти лет.
Источник: YouTube-канал ЦСКА