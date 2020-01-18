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    Гончаренко: «Мы все поддерживаем Дзагоева, надеемся увидеть прежнего Дзагу»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поговорил о полузащитнике Алане Дзагоеве. Белорус выразил надежду, что хавбек обретет лучшую форму.

    «Мы все надеемся, что увидим прежнего Дзагу. Тем не менее, мы должны держать в голове разные варианты, чтобы не было большого разочарования. Мы все Дзагу поддерживаем, желаем видеть того Дзагу, который был три-четыре-пять сезонов назад», – сказал белорус.

    • Дзагоев в сезоне РПЛ провел четыре матча.
    • 29-летний игрок стоит на рынке 7 миллионов евро.
    • Дзагоев выступает за ЦСКА больше десяти лет.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    18.01.2020 12:59
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Derzkiy1 4 часа назад

      Уровень для России у него максимальный , но хрусталь конечно ещё тот (

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      серега кашин 8 часов назад

      не будет он прежним и не стоит он 7 лямов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2366

      knikos 9 часов назад

      Аукается ему его " Раз, два , три ..." . Я ещё тогда об этом писал , что так оно и будет ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4658

      Lester84 9 часов назад

      Прежнего, который проводил в лазарете по полсезона - не надо. Нам нужен здоровый Алан!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9201

      DeStar 9 часов назад

      Выступает больше 10 лет а матчей хоть суммарно на 2 сезона наиграл ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4001

      sochi-2013 11 часов назад

      Даже прикалываться над этим никто не хочет.

      2
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