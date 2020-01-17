Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», ограничил общение футболистов и тренеров с прессой во время сборов. Информацию сообщил журналист Олег Лысенко.
«Президент «Ростова» решил, что тренерам и футболистам команды на сборе в Эмиратах не надо давать интервью. Видимо, самобытный донской коллектив и без дополнительной популяризации достаточно самобытен.
А потом эти люди будут обижаться, что «о них никто не пишет и по федеральным каналам не показывает». Редакции тратят огромные деньги на командировки, а им, видите ли, недосуг общаться. Сильно заняты, наверное», – написал журналист.
- «Ростов» в РПЛ идет третьим.
- Команда в январе примет участие в товарищеском турнире Кубок «Матч Премьер».
- 29 февраля в рамках 20-го тура РПЛ «Ростов» сыграет в гостях с «Ахматом».
Источник: твиттер Олега Лысенко
Журналист, редактор, обозреватель издания «Чемпионат». Аудитория в твиттере - более 9,8 тысячи подписчиков.