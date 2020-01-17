Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», ограничил общение футболистов и тренеров с прессой во время сборов. Информацию сообщил журналист Олег Лысенко.

«Президент «Ростова» решил, что тренерам и футболистам команды на сборе в Эмиратах не надо давать интервью. Видимо, самобытный донской коллектив и без дополнительной популяризации достаточно самобытен.

А потом эти люди будут обижаться, что «о них никто не пишет и по федеральным каналам не показывает». Редакции тратят огромные деньги на командировки, а им, видите ли, недосуг общаться. Сильно заняты, наверное», – написал журналист.