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  • Президент «Ростова» ограничил общение футболистов и тренеров с прессой

Президент «Ростова» ограничил общение футболистов и тренеров с прессой

17 января 2020, 22:38
7

Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», ограничил общение футболистов и тренеров с прессой во время сборов. Информацию сообщил журналист Олег Лысенко.

«Президент «Ростова» решил, что тренерам и футболистам команды на сборе в Эмиратах не надо давать интервью. Видимо, самобытный донской коллектив и без дополнительной популяризации достаточно самобытен.

А потом эти люди будут обижаться, что «о них никто не пишет и по федеральным каналам не показывает». Редакции тратят огромные деньги на командировки, а им, видите ли, недосуг общаться. Сильно заняты, наверное», – написал журналист.

  • «Ростов» в РПЛ идет третьим.
  • Команда в январе примет участие в товарищеском турнире Кубок «Матч Премьер».
  • 29 февраля в рамках 20-го тура РПЛ «Ростов» сыграет в гостях с «Ахматом».

Источник: твиттер Олега Лысенко

Журналист, редактор, обозреватель издания «Чемпионат». Аудитория в твиттере - более 9,8 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (7)
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vladimir-7
1579326942
Ну и правильно сделал, журналюги стали нечистоплотными в своих делах.
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MaxRnD
1579332577
Баснописцы разобиделись
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topdon
1579334731
Эти журналисты уверены, что чемпионат существует только для того, чтобы они о нем писали. И они пишут (переписывают) . Полгода по всем адресам- осатанелое- Бердыев Уходит?! Еще полгода- не уходит! Раньше был один журналист- Евгений Серов, он один писал лучше, чем вся эта жадная до денег шайка. Как старик сказал- любите искусство в себе, а не себя в искусстве! Сказал дядя- низзя, тихо отойди в сторонку. Так нет, он же еще скандал вызывает!
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nominum
1579336695
Вообще то это Вадим Евсеев сетовал на недостаток внимания прессы к ФК Уфа. Надо было к ним на сборы и ехать. Но раз так получилось, что ж... Отдохни в Эмиратах, искупайся в Персидском заливе и потом в Уфу.
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zigbert
1579364876
Наверняка у Арутюнянца есть претензии к прессе. А игроки не пойдут против его воли.
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den161
1579370237
Все правильно. Уж слишком много некоторые недожурналичты-блогеры стали себе плзволять, предаолагать. Слишком много желтухи
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klim2m
1579611849
Чувак слетал с эмираты вернулся ни с чем ,теперь свои надо выложить за командировку))) не хрен вам там делать писаки- вон есть древо жизни в Питере про него и пишите
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