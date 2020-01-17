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    Президент «Ростова» ограничил общение футболистов и тренеров с прессой

    Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», ограничил общение футболистов и тренеров с прессой во время сборов. Информацию сообщил журналист Олег Лысенко.

    «Президент «Ростова» решил, что тренерам и футболистам команды на сборе в Эмиратах не надо давать интервью. Видимо, самобытный донской коллектив и без дополнительной популяризации достаточно самобытен.

    А потом эти люди будут обижаться, что «о них никто не пишет и по федеральным каналам не показывает». Редакции тратят огромные деньги на командировки, а им, видите ли, недосуг общаться. Сильно заняты, наверное», – написал журналист.

    • «Ростов» в РПЛ идет третьим.
    • Команда в январе примет участие в товарищеском турнире Кубок «Матч Премьер».
    • 29 февраля в рамках 20-го тура РПЛ «Ростов» сыграет в гостях с «Ахматом».

    Источник: твиттер Олега Лысенко

    Журналист, редактор, обозреватель издания «Чемпионат». Аудитория в твиттере - более 9,8 тысячи подписчиков.

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    17.01.2020 22:38
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