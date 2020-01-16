Дзагоев: «Если зациклимся на попадании в ЛЧ, нас перестанут бояться. А ЦСКА должны бояться!»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением об игре команды в этом сезоне РПЛ.

– На каком месте вы видите ЦСКА в этом сезоне?

– Как я уже говорил, у меня в сознании одна цель – первое место. Если будем думать, что вторая строчка тоже станет успехом, только потеряем. Стремиться мы всегда должны к золоту. Да, сейчас можно подумать и о втором месте. Учитывая ситуацию – большой отрыв и стабильную игру «Зенита» – было бы неплохо попасть в Лигу чемпионов. Но если зациклимся на этом, нас перестанут бояться. А ЦСКА должны бояться!

– «Зенит», уйдя в отрыв на 10 очков, настолько превосходит по качеству всех остальных?

– «Зенит» играет качественно, подбор игроков очень сильный. Они закупились хорошими футболистами, причем опытными, что важно. Даже Славу Караваева уже к молодежи не отнесешь – человек поиграл в Европе.

Но мы слишком много очков потеряли – это однозначно. Как и «Локомотив». Не скажу, что должны были побеждать во всех матчах, но несколько «своих» встреч отдали. Даже учитывая это, «Зенит» все равно был бы впереди, но не с таким отрывом.

– Кто больше всех удивил?

– Даже не приходит что-то в голову... Наверное, «Динамо» – приобрели игроков, а болтались где-то внизу. В концовке выстрелили, но то, как они шли в начале сезона, удивляло, – сказал Дзагоев.

После 19 туров ЦСКА идет на четвертом месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

Дзагоев в этом сезоне РПЛ провел четыре матча.

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