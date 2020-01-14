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  • Илюхина: «Тот факт, что «Зенит» вошел в топ-30 самых доходных клубов Европы, подтверждает финансовую самодостаточность клуба»

Илюхина: «Тот факт, что «Зенит» вошел в топ-30 самых доходных клубов Европы, подтверждает финансовую самодостаточность клуба»

14 января 2020, 18:14
14

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала попадание петербуржцев в список 30 клубов Европы с наибольшими доходами за сезон-2018/19.

«Тот факт, что «Зенит» вошел в топ-30 самых доходных клубов Европы наряду с такими мировыми грандами, как «Барселона», «Реал Мадрид» и «Ювентус», еще раз подтвердил финансовую самодостаточность и устойчивость клуба.

Это результат эффективной работы по всем направлениям деятельности клуба, в том числе и плановой монетизации главного инфраструктурного объекта – стадиона, а также открытого диалога с болельщиками и роста аудитории», – сказала Илюхина.

«Зенит» вошел в топ-30 лучших клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19


Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (14)
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Rus9I
1579015280
Мне одному кажется что там не все чисто?) Нет, я конечно рад за Зенит, но учитывая какие могут быть расходы у самой богатой команды РПЛ, я сомневаюсь что они могут покрываться.
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portero
1579016476
а чья она?
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Viper for CSKA
1579016813
И объясняет на что уходит "национальное" достояние. Монетизация стадиона, построенного на деньги граждан - это конечно топ. Красавцы газпромовские.
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nik55
1579022357
тупая овца рот открыла----не понятно где ее нашли и за какие заслуги такая должность ?
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maygli
1579022917
Новая Смородская?!? Поздравляю!
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mdu86
1579023627
Ну да, ну да... Результат эффективной работы по всем направлениям-это десятилетнее воровство, ой, простите, строительство стадиона за почти 44 млрд рублей, это мутная покупка Сутормина за 50 тыс рублей, это несколько фарм-клубов и поставщиков очков в РПЛ?.. И не краснеет же! Тьфу, гадость...
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Томик
1579024990
Кто же такой тогда Илюха, что его Елена председатель совета директоров Зенита?
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