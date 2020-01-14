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    Илюхина: «Тот факт, что «Зенит» вошел в топ-30 самых доходных клубов Европы, подтверждает финансовую самодостаточность клуба»

    Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала попадание петербуржцев в список 30 клубов Европы с наибольшими доходами за сезон-2018/19.

    «Тот факт, что «Зенит» вошел в топ-30 самых доходных клубов Европы наряду с такими мировыми грандами, как «Барселона», «Реал Мадрид» и «Ювентус», еще раз подтвердил финансовую самодостаточность и устойчивость клуба.

    Это результат эффективной работы по всем направлениям деятельности клуба, в том числе и плановой монетизации главного инфраструктурного объекта – стадиона, а также открытого диалога с болельщиками и роста аудитории», – сказала Илюхина.

    «Зенит» вошел в топ-30 лучших клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19


    Источник: «Р-Спорт»

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    14.01.2020 18:14
    Комментарии20
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      Рейтинг: -37932

      пьяныйхоровод 14 января, 21:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Выползли завидующие Зениту упыри со своими сраными комментариями . Всё им млять неймётся . Ещё чёт вякают за справедливость . Сейчас при поддержки антиЗенитовской администрации сайта налетят со своими педоминусами . Да срать мне на них .

      -67
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      ...
      Рейтинг: -37932

      пьяныйхоровод > пьяныйхоровод 14 января, 22:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гы-гы-гы , судя по реакции я в точку попал . Бесноватые п и д о р ы всполошились - сраных минусов навыдрачивали . Позор вам , стыд тык-скыть и срамъ !

      -29
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    • ...
      Рейтинг: +2023

      Томик 14 января, 21:03

      Кто же такой тогда Илюха, что его Елена председатель совета директоров Зенита?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2974

      mdu86 14 января, 20:40

      Ну да, ну да...
      Результат эффективной работы по всем направлениям-это десятилетнее воровство, ой, простите, строительство стадиона за почти 44 млрд рублей, это мутная покупка Сутормина за 50 тыс рублей, это несколько фарм-клубов и поставщиков очков в РПЛ?.. И не краснеет же! Тьфу, гадость...

      6
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      ...
      Рейтинг: +2023

      Томик > mdu86 14 января, 20:49

      И продажа двух вагонов игроков в Сочи. Это всё заслуги великолепного менеджмента клуба. Каких ребят подобрали!

      1
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      ...
      Рейтинг: +7323

      Вомбат > mdu86 14 января, 21:08

      КАк же надоело в сотый раз именно ВАМ объяснять, что стадион Крестовский строился на средства городского бюджета, что стоило нам Юго-западной ветки метро до сих пор не построенной. Что деньги эти распиливал ВАШ московский подрядчик по фамилии Дерипаска вместе с чиновниками из администрации Матвиенко. ФК Зенит к этой вакханалии отношения не имел. Погуглите наконец эту тему, если не верите. И про Сутормина вы тоже неправы. Рубин купил его за 50 тыс рублей. Почему Зенит должен был давать Рубину нажиться, препродав его дороже. И про поставщиков очков в лице нескольких фарм-клубов (наверное вы имеете в виду Оренбург и Сочи) вы неправы. ФК Оренбург принадлежит дочке Газпрома, но если посмотреть как он играет с Зенитом, видно что эта команда борется более упорно, чем Крылья или Рубин. И к тому же что позорного Зенита в том факте, что Оренбург вышел в РПЛ? Разве он вышел туда, причем во второй раз через кабинеты, а не по спортивному принципу? Ну а ФК Сочи принадлежит финско-российскому олигарху, который хоть и проводит часть времени в Петербурге, не имеет никакого отношения ни к Газпрому, ни к Миллеру лично. Короче, вы просто повторяете чужой бред а те, кто вам плюсуют меньше всего думают, что он делают.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2023

      Томик > Вомбат 14 января, 21:11

      Ну хватит уже бред опять нести. Надеюсь Вы сами в это просто верите, а не считаете окружающих(всех) идиотами. "Монетизация стадиона позволяет Зениту быть прибыльным" - Вы понимаете что несёт эта девушка? Какой хер нам знать кто его строил и распиливал? Сами там разбирайтесь.

      2
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      ...
      Рейтинг: +7323

      Вомбат > Томик 14 января, 21:15

      Я вам назвал факты, а вы вместо того, чтобы оспорить их или проверить, называете их бредом. Очень удобная позиция. Что же касается слов девушки, я их, как и вы, не понимаю, но не надо переводить на нее стрелки. Я написал не о ее словах, а о вашем надоевшем кликушестве на тему "газпромвсекупил".

      0
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      ...
      Рейтинг: +2023

      Томик > Вомбат 14 января, 21:28

      Так зачем под любой темой о Зените писать о кликушестве - Вам спать это не даёт? Здесь как раз комментируют высказывания этой дамы. А по поводу оспаривания приведённых Вами фактов - мне это просто не интересно. Кто там по-вашему представитель Москвы или Питера - это важно Вы считаете? Серьёзно? Построили за бюджетные деньги стадион, за большие деньги. Клуб не вкладывался. Передали в управление и монетизация почему-то на счёте Зенита оседает. Хороший ход. Да и ладно бы, мало ли у нас таких бизнесменов в стране. Но искренне считать заслугой клуба прибыль от стадиона - верх необузданного тупого хамства. Это не про Вас сейчас было. Именно это и привлекает внимание, а не "кликушество", как Вы это называете, которое Вам мерещится в любом высказывании, не совпадающем с Вашим мнением.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2570

      maygli 14 января, 20:28

      Новая Смородская?!?
      Поздравляю!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +268

      elessar arnor 14 января, 20:20

      отказывайиест от Газпром, чтобы быть как топы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4051

      nik55 14 января, 20:19

      тупая овца рот открыла----не понятно где ее нашли и за какие заслуги такая должность ?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8101

      parevg 14 января, 19:10

      Прикольно, она похоже сама верит в то что говорит.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4139

      Viper for CSKA 14 января, 18:46

      И объясняет на что уходит "национальное" достояние. Монетизация стадиона, построенного на деньги граждан - это конечно топ. Красавцы газпромовские.

      6
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      ...
      Рейтинг: +2023

      Томик > Viper for CSKA 14 января, 20:46

      Хотел написать, но, видимо, не я один в курсе, всё таки).

      2
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      Рейтинг: +36708

      portero 14 января, 18:41

      а чья она?

      2
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      ...
      Рейтинг: +8101

      parevg > portero 14 января, 19:12

      Без мюллера явно не обошлось...

      1
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      Рейтинг: +1146

      alarm 14 января, 18:37

      позор хрякам!

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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 > alarm 14 января, 20:33

      Позор питерскому бомжевику

      4
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