Илюхина: «Тот факт, что «Зенит» вошел в топ-30 самых доходных клубов Европы, подтверждает финансовую самодостаточность клуба»

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала попадание петербуржцев в список 30 клубов Европы с наибольшими доходами за сезон-2018/19.

«Тот факт, что «Зенит» вошел в топ-30 самых доходных клубов Европы наряду с такими мировыми грандами, как «Барселона», «Реал Мадрид» и «Ювентус», еще раз подтвердил финансовую самодостаточность и устойчивость клуба.

Это результат эффективной работы по всем направлениям деятельности клуба, в том числе и плановой монетизации главного инфраструктурного объекта – стадиона, а также открытого диалога с болельщиками и роста аудитории», – сказала Илюхина.

«Зенит» вошел в топ-30 лучших клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19



