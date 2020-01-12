«Челси» сделал запрос «Брайтону» по поводу защитника Данка

Защитник «Брайтона» Льюис Данк привлек внимание «Челси». Лондонцы обратились к коллегам по поводу трансфера футболиста, информирует Transfer News Central со ссылкой на Sunday Times.
Футболист стоит на рынке 20 миллионов евро. 28-летний игрок выступает в центре оборонительной линии «Брайтона».
- В текущем сезоне АПЛ Данк провел 19 матчей, забил два гола, сделал три результативных паса.
- «Челси» в таблице идет четвертым – в зоне Лиги чемпионов.
- «Брайтон» занимает 14-е место.
Источник: твиттер Transfer News Central