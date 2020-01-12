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  • «Челси» сделал запрос «Брайтону» по поводу защитника Данка

«Челси» сделал запрос «Брайтону» по поводу защитника Данка

12 января 2020, 19:48
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Защитник «Брайтона» Льюис Данк привлек внимание «Челси». Лондонцы обратились к коллегам по поводу трансфера футболиста, информирует Transfer News Central со ссылкой на Sunday Times.

Футболист стоит на рынке 20 миллионов евро. 28-летний игрок выступает в центре оборонительной линии «Брайтона».

  • В текущем сезоне АПЛ Данк провел 19 матчей, забил два гола, сделал три результативных паса.
  • «Челси» в таблице идет четвертым – в зоне Лиги чемпионов.
  • «Брайтон» занимает 14-е место.

Источник: твиттер Transfer News Central
Англия. Премьер-лига Челси Брайтон Данк Льюис
Комментарии (1)
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Zhake70
1579000674
Одни слухи)),когда будет.что то конкретное....?
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