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  • Шалимов: «Будем смотреть, кого можем отдать в аренду после подписания Ильина»

Шалимов: «Будем смотреть, кого можем отдать в аренду после подписания Ильина»

12 января 2020, 09:20
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Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о планах команды на время тренировочных сборов.

«Входить в сбор будем плавно, затронем общую выносливость, в конце сборов, перед двумя контрольными матчами – скоростную выносливость. Эта работа будет у нас проходить утром, на вечерней тренировке все с мячами – техника, тактика.

Мы знали, кто приедет к нам травмированными, кто еще не восстановился, после травм, которые получили в прошлом году. Надеемся, Ризван Уциев начнет работать в общей группе на вторых сборах, также как и Бернард Бериша. По болезни нет на сборах Магомеда Мусалова. Остальные все чувствуют себя хорошо. В том числе Раванелли, который будет работать без ограничений.

На данный момент подписал с нами контракт Ильин. Дальше идет работа, и исходя из этого мы будем смотреть, кого можем отдать в аренду, потому что в заявке двадцать пять человек, мы должны это тоже учитывать», – отметил Шалимов.

  • «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 19-ти туров.

Шалимов: «Ильин забивал не много, но игрок качественный»

Источник: официальный сайт «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Ахмат Ильин Владимир Шалимов Игорь
Комментарии (1)
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Boeung777
1578812903
Я уже и позабыл о Раванелли. Качественный игрок.
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