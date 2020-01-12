Шалимов: «Будем смотреть, кого можем отдать в аренду после подписания Ильина»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о планах команды на время тренировочных сборов.

«Входить в сбор будем плавно, затронем общую выносливость, в конце сборов, перед двумя контрольными матчами – скоростную выносливость. Эта работа будет у нас проходить утром, на вечерней тренировке все с мячами – техника, тактика.

Мы знали, кто приедет к нам травмированными, кто еще не восстановился, после травм, которые получили в прошлом году. Надеемся, Ризван Уциев начнет работать в общей группе на вторых сборах, также как и Бернард Бериша. По болезни нет на сборах Магомеда Мусалова. Остальные все чувствуют себя хорошо. В том числе Раванелли, который будет работать без ограничений.

На данный момент подписал с нами контракт Ильин. Дальше идет работа, и исходя из этого мы будем смотреть, кого можем отдать в аренду, потому что в заявке двадцать пять человек, мы должны это тоже учитывать», – отметил Шалимов.

«Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 19-ти туров.

Шалимов: «Ильин забивал не много, но игрок качественный»