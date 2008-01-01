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    Шалимов: «Будем смотреть, кого можем отдать в аренду после подписания Ильина»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о планах команды на время тренировочных сборов.

    «Входить в сбор будем плавно, затронем общую выносливость, в конце сборов, перед двумя контрольными матчами – скоростную выносливость. Эта работа будет у нас проходить утром, на вечерней тренировке все с мячами – техника, тактика.

    Мы знали, кто приедет к нам травмированными, кто еще не восстановился, после травм, которые получили в прошлом году. Надеемся, Ризван Уциев начнет работать в общей группе на вторых сборах, также как и Бернард Бериша. По болезни нет на сборах Магомеда Мусалова. Остальные все чувствуют себя хорошо. В том числе Раванелли, который будет работать без ограничений.

    На данный момент подписал с нами контракт Ильин. Дальше идет работа, и исходя из этого мы будем смотреть, кого можем отдать в аренду, потому что в заявке двадцать пять человек, мы должны это тоже учитывать», – отметил Шалимов.

    • «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 19-ти туров.

    Шалимов: «Ильин забивал не много, но игрок качественный»

    Источник: официальный сайт «Ахмата»

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    Сегодня, 09:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1284

      Boeung777 1 час назад

      Я уже и позабыл о Раванелли. Качественный игрок.

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