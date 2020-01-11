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  • Крал: «РПЛ кажется более технически оснащенным чемпионатом, нежели чешский»

Крал: «РПЛ кажется более технически оснащенным чемпионатом, нежели чешский»

11 января 2020, 12:20
2

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал сравнил чемпионаты России и Чехии.

«Индивидуальное мастерство отдельных игроков в России лучше, чем в Чехии. РПЛ кажется более технически оснащенной лигой. Но с точки зрения единоборств и физической готовности оба чемпионата примерно одинаковы.

Цели на 2020 год? У меня есть определенные планы, но сейчас не нужно зацикливаться на них. У меня есть важные задания в «Спартаке», а также я сосредоточен на Евро-2020», – сказал Крал.

  • «Спартак» купил 21-летнего хавбека летом у «Славии» за 12 миллионов евро.
  • В активе Крала 11 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Крал: «Англия – это моя маленькая мечта»

Источник: iSport.cz
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Спартак Славия Крал Алекс
Комментарии (2)
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vka1970
1578767590
Правильно Алекс. Делай свою работу и награда тебя догонит.
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NEONFOL
1578836288
нашёл с кем сравнивать, сравни хотя б с францией или голландией
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