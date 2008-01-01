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    Крал: «РПЛ кажется более технически оснащенным чемпионатом, нежели чешский»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал сравнил чемпионаты России и Чехии.

    «Индивидуальное мастерство отдельных игроков в России лучше, чем в Чехии. РПЛ кажется более технически оснащенной лигой. Но с точки зрения единоборств и физической готовности оба чемпионата примерно одинаковы.

    Цели на 2020 год? У меня есть определенные планы, но сейчас не нужно зацикливаться на них. У меня есть важные задания в «Спартаке», а также я сосредоточен на Евро-2020», – сказал Крал.

    • «Спартак» купил 21-летнего хавбека летом у «Славии» за 12 миллионов евро.
    • В активе Крала 11 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

    Крал: «Англия – это моя маленькая мечта»

    Источник: iSport.cz

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