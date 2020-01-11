Крал: «РПЛ кажется более технически оснащенным чемпионатом, нежели чешский»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал сравнил чемпионаты России и Чехии.

«Индивидуальное мастерство отдельных игроков в России лучше, чем в Чехии. РПЛ кажется более технически оснащенной лигой. Но с точки зрения единоборств и физической готовности оба чемпионата примерно одинаковы.

Цели на 2020 год? У меня есть определенные планы, но сейчас не нужно зацикливаться на них. У меня есть важные задания в «Спартаке», а также я сосредоточен на Евро-2020», – сказал Крал.

«Спартак» купил 21-летнего хавбека летом у «Славии» за 12 миллионов евро.

В активе Крала 11 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Крал: «Англия – это моя маленькая мечта»