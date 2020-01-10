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Крал: «Англия – это моя маленькая мечта»

10 января 2020, 23:59
5

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил о желании однажды поиграть в чемпионате Англии.

– Ваш агент подтвердил, что вы получили предложения из Англии. Как вы к этому относитесь?

– Знаете, Англия – это моя маленькая мечта. Но мы пока мало говорим об этом. Есть разница между предложением и интересом. Пока нет ничего конкретного. По крайней мере, я ничего не знаю об этом. Я сосредоточен на своей работе в «Спартаке» и сборной Чехии.

  • «Спартак» купил 21-летнего хавбека летом у «Славии» за 12 миллионов евро.
  • В активе Крала 11 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Источник: iSport.cz
Россия. Премьер-лига Спартак Крал Алекс
Комментарии (5)
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Chesn0k
1578734154
спартак твоя маленькая мечта
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апоголлл
1578747168
если и так дальше будете на поле гавно топтать,то мечта не сбудется.
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vka1970
1578767494
Плох тот солдат, что не хочет стать генералом.
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rammax fcsm
1578788403
какая тебе англия, днище волосатое.... ты здесь ХОТЬ ЧТО-ТО покажи, кроме косяков и привозов, лох патлатый...
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NEONFOL
1578836525
мечта маленькая, потому что зп тут большая
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