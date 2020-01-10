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    Крал: «Англия – это моя маленькая мечта»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил о желании однажды поиграть в чемпионате Англии.

    – Ваш агент подтвердил, что вы получили предложения из Англии. Как вы к этому относитесь?

    – Знаете, Англия – это моя маленькая мечта. Но мы пока мало говорим об этом. Есть разница между предложением и интересом. Пока нет ничего конкретного. По крайней мере, я ничего не знаю об этом. Я сосредоточен на своей работе в «Спартаке» и сборной Чехии.

    • «Спартак» купил 21-летнего хавбека летом у «Славии» за 12 миллионов евро.
    • В активе Крала 11 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

    Источник: iSport.cz

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    10.01.2020 23:59
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