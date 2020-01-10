Крал: «Англия – это моя маленькая мечта»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил о желании однажды поиграть в чемпионате Англии.

– Ваш агент подтвердил, что вы получили предложения из Англии. Как вы к этому относитесь?

– Знаете, Англия – это моя маленькая мечта. Но мы пока мало говорим об этом. Есть разница между предложением и интересом. Пока нет ничего конкретного. По крайней мере, я ничего не знаю об этом. Я сосредоточен на своей работе в «Спартаке» и сборной Чехии.