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    Конте: «Я приглашал Ибрагимовича, когда работал в «Челси»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте признался, что во время работы в «Челси» пытался заполучить форварда Златана Ибрагимовича.

    «Он великий чемпион. Я приглашал его, когда работал в «Челси». Я очень уважаю Златана, в нем много индивидуальности, но он отличный игрок. Думаю, Ибрагимович может многое дать «Милану». Его личность поможет клубу и партнерам по команде прогрессировать», – сказал Конте.

    • 38-летний Ибрагимович в начале января вернулся в «Милан».
    • Конте возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год.

    Источник: Goal.com

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