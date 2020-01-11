Конте: «Я приглашал Ибрагимовича, когда работал в «Челси»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте признался, что во время работы в «Челси» пытался заполучить форварда Златана Ибрагимовича.
«Он великий чемпион. Я приглашал его, когда работал в «Челси». Я очень уважаю Златана, в нем много индивидуальности, но он отличный игрок. Думаю, Ибрагимович может многое дать «Милану». Его личность поможет клубу и партнерам по команде прогрессировать», – сказал Конте.
- 38-летний Ибрагимович в начале января вернулся в «Милан».
- Конте возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год.
Источник: Goal.com