Конте: «Я приглашал Ибрагимовича, когда работал в «Челси»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте признался, что во время работы в «Челси» пытался заполучить форварда Златана Ибрагимовича.

«Он великий чемпион. Я приглашал его, когда работал в «Челси». Я очень уважаю Златана, в нем много индивидуальности, но он отличный игрок. Думаю, Ибрагимович может многое дать «Милану». Его личность поможет клубу и партнерам по команде прогрессировать», – сказал Конте.