Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Конте: «Я приглашал Ибрагимовича, когда работал в «Челси»

11 января 2020, 00:50

Главный тренер «Интера» Антонио Конте признался, что во время работы в «Челси» пытался заполучить форварда Златана Ибрагимовича.

«Он великий чемпион. Я приглашал его, когда работал в «Челси». Я очень уважаю Златана, в нем много индивидуальности, но он отличный игрок. Думаю, Ибрагимович может многое дать «Милану». Его личность поможет клубу и партнерам по команде прогрессировать», – сказал Конте.

  • 38-летний Ибрагимович в начале января вернулся в «Милан».
  • Конте возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год.

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Интер Милан Челси Ибрагимович Златан Конте Антонио
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+