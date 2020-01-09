ABC: «Севилья» предложила «Краснодару» 16 миллионов за Сулейманова

Почему Саня в Монако прибавил в мастерстве? Хотя Монако сейчас не ТОП. Потому что есть здоровая конкуренция и нет паспортистов. Наша лига начнёт расти только тогда, когда будет здоровая конкуренция, а не все эти бл..дские лимиты.
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может продолжить карьеру в Примере.
По информации источника, ссылающегося на испанское издание ABC, игрок может перейти в «Севилью» за 16 миллионов евро. Клубы уже ведут переговоры. Помешать сделке может процент с повторной продажи футболиста, который «Краснодар» хочет включить в контракт.
Отмечается, что «Севилья» пока взяла паузу в переговорах, но так как главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги желает видеть Сулейманова в команде, испанский клуб может пойти на условия «Краснодара».
- В этом сезоне РПЛ Сулейманов провел 17 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
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