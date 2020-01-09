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  • ABC: «Севилья» предложила «Краснодару» 16 миллионов за Сулейманова

ABC: «Севилья» предложила «Краснодару» 16 миллионов за Сулейманова

9 января 2020, 22:20
34

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может продолжить карьеру в Примере.

По информации источника, ссылающегося на испанское издание ABC, игрок может перейти в «Севилью» за 16 миллионов евро. Клубы уже ведут переговоры. Помешать сделке может процент с повторной продажи футболиста, который «Краснодар» хочет включить в контракт.

Отмечается, что «Севилья» пока взяла паузу в переговорах, но так как главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги желает видеть Сулейманова в команде, испанский клуб может пойти на условия «Краснодара».

  • В этом сезоне РПЛ Сулейманов провел 17 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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Источник: Kubnews
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Севилья Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (34)
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ivanthebest
1578602385
Почему Саня в Монако прибавил в мастерстве? Хотя Монако сейчас не ТОП. Потому что есть здоровая конкуренция и нет паспортистов. Наша лига начнёт расти только тогда, когда будет здоровая конкуренция, а не все эти бл..дские лимиты.
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Из Твери Леха
1578605683
До сих пор не понятно что из себя Шапи представляет. Порой эпизодами неплохо исполняет, а иногда вообще теряется на поле. Но свалить с этой дегродской лиги в топ чемпионат и в клуб, который постоянно борется за ЛЧ, это будет успехом. Желаю ему этого от души.
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Derzkiy1
1578613496
Надо Ехать
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Mister_Tomsk
1578629441
а зачем? ему в краснодаре не плохо платят)))
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Пельш 1
1578631404
Если мозги есть и человек хочет расти, то пусть едет из этого болота, ну а если нет, то пусть сидит здесь!
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Fin035
1578633166
Если Шапи действительно настоящий футболист а не бизнесмен, то без вариантов нужно уходить в Примеру.
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Garrincha58
1578641557
Промес там не заиграл, а Шапи заиграет не смешите нас господа АВС
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Nekit92
1578645301
Шапи не антоша! Заиграет.
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Rus9I
1578664608
Если предложение реальное, то нужно продавать! И по его стопам потянутся остальные игроки Краснодара. А там кто знает, может Шапи вырастить в игрока основного состава. А дальше может и на повышение пойдет.
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zigbert
1578669805
Молодой перспективный игрок. Почему бы ему не попробовать поиграть в Примере. Тем более за такую сумму. Для Краснодара это будет потеря. Но если он будет прибавлять в своем мастерстве ,его трудно будет удержать в будущем.
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