ABC: «Севилья» предложила «Краснодару» 16 миллионов за Сулейманова

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может продолжить карьеру в Примере.

По информации источника, ссылающегося на испанское издание ABC, игрок может перейти в «Севилью» за 16 миллионов евро. Клубы уже ведут переговоры. Помешать сделке может процент с повторной продажи футболиста, который «Краснодар» хочет включить в контракт.

Отмечается, что «Севилья» пока взяла паузу в переговорах, но так как главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги желает видеть Сулейманова в команде, испанский клуб может пойти на условия «Краснодара».

В этом сезоне РПЛ Сулейманов провел 17 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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