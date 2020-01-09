Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    ABC: «Севилья» предложила «Краснодару» 16 миллионов за Сулейманова

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может продолжить карьеру в Примере.

    По информации источника, ссылающегося на испанское издание ABC, игрок может перейти в «Севилью» за 16 миллионов евро. Клубы уже ведут переговоры. Помешать сделке может процент с повторной продажи футболиста, который «Краснодар» хочет включить в контракт.

    Отмечается, что «Севилья» пока взяла паузу в переговорах, но так как главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги желает видеть Сулейманова в команде, испанский клуб может пойти на условия «Краснодара».

    • В этом сезоне РПЛ Сулейманов провел 17 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Шапи, Карпов, Давиташвили – в топ-50 молодых талантов Европы по версии УЕФА

    Источник: Kubnews

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:20
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7181

      ivanthebest 1 минуту назад

      Почему Саня в Монако прибавил в мастерстве? Хотя Монако сейчас не ТОП. Потому что есть здоровая конкуренция и нет паспортистов. Наша лига начнёт расти только тогда, когда будет здоровая конкуренция, а не все эти бл..дские лимиты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3563

      Рубинище 14 минут назад

      хоть бы не утка. 17 многовато что бы правдой было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Rash_0559 47 минут назад

      Севилья подходящий клуб для Шапи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1793

      baden69 48 минут назад

      Если эта сумма не утка, то нужно отдавать, т.к. никто за него больше не даст, он не стоит и этих денег, т.к. не боец на поле..., а на чистых мячах никто ему играть не даст.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15379

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      Кто же будет играть в Краснодаре?.. Вернут Смолова?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2178

      shurik45 59 минут назад

      Маловато однако, 30-ка минимум!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +811

      FENIX-SL > shurik45 40 минут назад

      относительно россии может и 30
      если зенит купит
      а относительно нормальных клубов
      за него и 10 уже достойно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +250

      elessar arnor 1 час назад

      беги, дай пример молодым остальным, примера Головина недостаточно

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80579
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75064
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru