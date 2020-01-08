Журналист Скира: «Наполи» потратит 33 миллиона на приобретение Лоботки и Демме

«Наполи» близок к приобретению двух полузащитников.

По информации источника, в ближайшее время неаполитанцы объявят о трансферах Диего Демме из «РБ Лейпциг» и Станислава Лоботки из «Сельты».

За Демме «Наполи» заплатит 10 миллионов евро + 3 миллиона бонусами, а оклад игрока составит 1,7 миллиона евро в год.

Лоботка обойдется неаполитанцам в 20 миллионов евро, а личный контракт игрока с клубом будет рассчитан до 2024 года.