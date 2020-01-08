Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Скира: «Наполи» потратит 33 миллиона на приобретение Лоботки и Демме

Журналист Скира: «Наполи» потратит 33 миллиона на приобретение Лоботки и Демме

8 января 2020, 19:56

«Наполи» близок к приобретению двух полузащитников.

По информации источника, в ближайшее время неаполитанцы объявят о трансферах Диего Демме из «РБ Лейпциг» и Станислава Лоботки из «Сельты».

За Демме «Наполи» заплатит 10 миллионов евро + 3 миллиона бонусами, а оклад игрока составит 1,7 миллиона евро в год.

Лоботка обойдется неаполитанцам в 20 миллионов евро, а личный контракт игрока с клубом будет рассчитан до 2024 года.

  • В этом сезоне оба игрока провели в чемпионатах Германии и Испании по 17 матчей и не отметились результативными действиями.
  • «Наполи» идет на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 24 очка после 18-ти туров.

Источник: твиттер журналиста Николы Скиры
Италия. Серия А Наполи РБ Лейпциг Сельта Лоботка Станислав Демме Диего
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+