Журналист Скира: «Наполи» потратит 33 миллиона на приобретение Лоботки и Демме

«Наполи» близок к приобретению двух полузащитников.
По информации источника, в ближайшее время неаполитанцы объявят о трансферах Диего Демме из «РБ Лейпциг» и Станислава Лоботки из «Сельты».
За Демме «Наполи» заплатит 10 миллионов евро + 3 миллиона бонусами, а оклад игрока составит 1,7 миллиона евро в год.
Лоботка обойдется неаполитанцам в 20 миллионов евро, а личный контракт игрока с клубом будет рассчитан до 2024 года.
- В этом сезоне оба игрока провели в чемпионатах Германии и Испании по 17 матчей и не отметились результативными действиями.
- «Наполи» идет на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 24 очка после 18-ти туров.
Источник: твиттер журналиста Николы Скиры