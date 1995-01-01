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    Журналист Скира: «Наполи» потратит 33 миллиона на приобретение Лоботки и Демме

    «Наполи» близок к приобретению двух полузащитников.

    По информации источника, в ближайшее время неаполитанцы объявят о трансферах Диего Демме из «РБ Лейпциг» и Станислава Лоботки из «Сельты».

    За Демме «Наполи» заплатит 10 миллионов евро + 3 миллиона бонусами, а оклад игрока составит 1,7 миллиона евро в год.

    Лоботка обойдется неаполитанцам в 20 миллионов евро, а личный контракт игрока с клубом будет рассчитан до 2024 года.

    • В этом сезоне оба игрока провели в чемпионатах Германии и Испании по 17 матчей и не отметились результативными действиями.
    • «Наполи» идет на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 24 очка после 18-ти туров.

    Источник: твиттер журналиста Николы Скиры

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