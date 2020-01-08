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  • Кан стал членом правления «Баварии». В 2021 году он сменит Румменигге на посту председателя правления

Кан стал членом правления «Баварии». В 2021 году он сменит Румменигге на посту председателя правления

8 января 2020, 09:36
12

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан вернулся в мюнхенский клуб спустя 11,5 лет после завершения карьеры.

Как сообщает пресс-служба «Баварии», Кан стал членом правления клуба и будет работать помощником председателя правления Карлом-Хайнцем Румменигге.

Отмечается, что 31 декабря 2021 года Кан сменит Румменигге на этом посту и станет главой «Баварии».

  • Кан выступал за «Баварию» с 1994 по 2008 годы.
  • В составе мюнхенского клуба голкипер завоевал 22 трофея, а также трижды признавался лучшим вратарем мира по версии МФФИИС (1999, 2001, 2002).

Источник: официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Кан Оливер Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (12)
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ufos73
1578467545
Прогнивший запад! Надо отдавать предпочтение профи! Как у нас, футболом занимаются бизнесмены и их родственники.
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Добрый Бобер
1578468439
Вот это я понимаю - успешная карьера.
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gor77
1578469597
Мощное продолжение традиций клуба!!! Зайдите на сайт "Баварии" - прочитайте!!! (есть русская версия!) А то "Бомбардир" обязательно из большого интервью с Каном сделает массу "новостей".)))))))) А пока небольшой отрывок: О давлении на новой должности: «В «Баварии» только так. Я был здесь на протяжении 14 лет и прекрасно знаком с давлением. Я знаю, насколько высоки ожидания. Но в целом меня это не сильно беспокоит. Один великий тренер «Баварии» однажды сказал: «Тот, кто подписывает контракт с «Баварией» должен знать, что он делает». Я думаю, это очень точное высказывание».
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NEONFOL
1578476889
классный был вратарь
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zigbert
1578504815
Легенда Баварии. Достойнейший кандидат!
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Deisler
1578587207
Олли, ты дома!
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