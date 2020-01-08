Кан стал членом правления «Баварии». В 2021 году он сменит Румменигге на посту председателя правления

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан вернулся в мюнхенский клуб спустя 11,5 лет после завершения карьеры.

Как сообщает пресс-служба «Баварии», Кан стал членом правления клуба и будет работать помощником председателя правления Карлом-Хайнцем Румменигге.

Отмечается, что 31 декабря 2021 года Кан сменит Румменигге на этом посту и станет главой «Баварии».