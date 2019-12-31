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    Кан стал членом правления «Баварии». В 2021 году он сменит Румменигге на посту председателя правления

    Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан вернулся в мюнхенский клуб спустя 11,5 лет после завершения карьеры.

    Как сообщает пресс-служба «Баварии», Кан стал членом правления клуба и будет работать помощником председателя правления Карлом-Хайнцем Румменигге.

    Отмечается, что 31 декабря 2021 года Кан сменит Румменигге на этом посту и станет главой «Баварии».

    • Кан выступал за «Баварию» с 1994 по 2008 годы.
    • В составе мюнхенского клуба голкипер завоевал 22 трофея, а также трижды признавался лучшим вратарем мира по версии МФФИИС (1999, 2001, 2002).

    Источник: официальный сайт «Баварии»

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