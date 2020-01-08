Кан стал членом правления «Баварии». В 2021 году он сменит Румменигге на посту председателя правления

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан вернулся в мюнхенский клуб спустя 11,5 лет после завершения карьеры.
Как сообщает пресс-служба «Баварии», Кан стал членом правления клуба и будет работать помощником председателя правления Карлом-Хайнцем Румменигге.
Отмечается, что 31 декабря 2021 года Кан сменит Румменигге на этом посту и станет главой «Баварии».
- Кан выступал за «Баварию» с 1994 по 2008 годы.
- В составе мюнхенского клуба голкипер завоевал 22 трофея, а также трижды признавался лучшим вратарем мира по версии МФФИИС (1999, 2001, 2002).
Источник: официальный сайт «Баварии»