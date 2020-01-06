Уткин: «Интересно, как Женя Савин столько лет в футбол-то играл? Реально, до самого конца жила надежда выбиться в Месси?»

Блогер Василий Уткин прокомментировал слова футболиста и блогера Евгения Савина о российских комментаторах.

«Читал тут интервью Жени Савина, про то, что он Робин Гуд. В целом милое, но есть одно удивительное место:

– Не скучаете по комментированию?

– Меня периодически зовут, но нет времени. У меня такой подход: если куда-то иду, то хочу стать там лучшим. Просто ходить комментировать, просто ради комментирования, – я не вижу смысла. Я попробовал, это интересно, но меня это не заводит. Сейчас комментаторы обидятся, но для меня это страшный сон – делать одно и тоже.

Там нет конкуренции, мы с тобой умрем, там будут одни и те же: Черданцев, Генич, Гутцайт, Арустамян. Я рад за ребят, что у них стабильная работа, но десять лет одно и тоже...За следующие десять лет я, может, в космос сгоняю, а они будет еще комментировать...

Хм. Интересно, как парень столько лет в футбол-то играл?) Много лет одно и то же, и – реально, до самого конца жила надежда выбиться в Лео Месси? Мысль красивая, в общем», – написал Уткин в телеграме.