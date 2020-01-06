Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Интересно, как Женя Савин столько лет в футбол-то играл? Реально, до самого конца жила надежда выбиться в Месси?»

Уткин: «Интересно, как Женя Савин столько лет в футбол-то играл? Реально, до самого конца жила надежда выбиться в Месси?»

6 января 2020, 18:38
2

Блогер Василий Уткин прокомментировал слова футболиста и блогера Евгения Савина о российских комментаторах.

«Читал тут интервью Жени Савина, про то, что он Робин Гуд. В целом милое, но есть одно удивительное место:

– Не скучаете по комментированию?

– Меня периодически зовут, но нет времени. У меня такой подход: если куда-то иду, то хочу стать там лучшим. Просто ходить комментировать, просто ради комментирования, – я не вижу смысла. Я попробовал, это интересно, но меня это не заводит. Сейчас комментаторы обидятся, но для меня это страшный сон – делать одно и тоже.

Там нет конкуренции, мы с тобой умрем, там будут одни и те же: Черданцев, Генич, Гутцайт, Арустамян. Я рад за ребят, что у них стабильная работа, но десять лет одно и тоже...За следующие десять лет я, может, в космос сгоняю, а они будет еще комментировать...

Хм. Интересно, как парень столько лет в футбол-то играл?) Много лет одно и то же, и – реально, до самого конца жила надежда выбиться в Лео Месси? Мысль красивая, в общем», – написал Уткин в телеграме.

  • Савин выступал за российские клубы с 2000-го по 2015 год.
  • После завершения карьеры стал соведущим передачи «Культ тура», после этого – комментатором на телеканале «Матч ТВ».
  • Савин ведет ютуб-канал «КраСава».
  • В начале ноября 2019 года подписал контракт с белорусским «Арсеналом». Контракт подразумевает, что Савин проведет в сезоне-2020 как минимум один матч в первой лиге.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия Савин Евгений Уткин Василий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1578328903
Да будешь бездельничать изо дня в день, какой там космос..
Ответить
werty
1578343153
Что-то и Уткину слава или просмотры ютуба не дают спокойного сна, тем что у Красавы больше просмотров
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+