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    Уткин: «Интересно, как Женя Савин столько лет в футбол-то играл? Реально, до самого конца жила надежда выбиться в Месси?»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал слова футболиста и блогера Евгения Савина о российских комментаторах.

    «Читал тут интервью Жени Савина, про то, что он Робин Гуд. В целом милое, но есть одно удивительное место:

    – Не скучаете по комментированию?

    – Меня периодически зовут, но нет времени. У меня такой подход: если куда-то иду, то хочу стать там лучшим. Просто ходить комментировать, просто ради комментирования, – я не вижу смысла. Я попробовал, это интересно, но меня это не заводит. Сейчас комментаторы обидятся, но для меня это страшный сон – делать одно и тоже.

    Там нет конкуренции, мы с тобой умрем, там будут одни и те же: Черданцев, Генич, Гутцайт, Арустамян. Я рад за ребят, что у них стабильная работа, но десять лет одно и тоже...За следующие десять лет я, может, в космос сгоняю, а они будет еще комментировать...

    Хм. Интересно, как парень столько лет в футбол-то играл?) Много лет одно и то же, и – реально, до самого конца жила надежда выбиться в Лео Месси? Мысль красивая, в общем», – написал Уткин в телеграме.

    • Савин выступал за российские клубы с 2000-го по 2015 год.
    • После завершения карьеры стал соведущим передачи «Культ тура», после этого – комментатором на телеканале «Матч ТВ».
    • Савин ведет ютуб-канал «КраСава».
    • В начале ноября 2019 года подписал контракт с белорусским «Арсеналом». Контракт подразумевает, что Савин проведет в сезоне-2020 как минимум один матч в первой лиге.

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +6509

      mihail200606 1 час назад

      Да будешь бездельничать изо дня в день, какой там космос..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8975

      KLIM777 2 часа назад

      Я...может быть...в космос...тупая балоболка. Зовут в пив бары комментировал матчи заводских команд.

      Мысль красивая в общем. Вызовите ГНК, там явно не ладное с ним

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