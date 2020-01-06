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  • 17-летний бразилец Рейньер – о переходе в «Реал»: «Давайте посмотрим и подождем»

17-летний бразилец Рейньер – о переходе в «Реал»: «Давайте посмотрим и подождем»

6 января 2020, 13:50

Полузащитник «Фламенго» Рейньер прокомментировал информацию о переходе в «Реал».

«Давайте посмотрим и подождем», – сказал Рейньер.

  • Ранее одноклубник 17-летнего хавбека Фелипе Луис поздравил «Реал» с приобретением.
  • По информации Goal, мадридский клуб договорился с бразильским о трансфере Рейньера, о сделке официально объявят в конце января. Стоимость трансфера – 35 миллионов евро.
  • Игрок уже провел за основную команду «Фламенго» 15 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
  • «Фламенго» – действующий чемпион Бразилии.

Источник: Goal
Испания. Примера Бразилия. Серия А Фламенго Реал
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