17-летний бразилец Рейньер – о переходе в «Реал»: «Давайте посмотрим и подождем»

Полузащитник «Фламенго» Рейньер прокомментировал информацию о переходе в «Реал».
«Давайте посмотрим и подождем», – сказал Рейньер.
- Ранее одноклубник 17-летнего хавбека Фелипе Луис поздравил «Реал» с приобретением.
- По информации Goal, мадридский клуб договорился с бразильским о трансфере Рейньера, о сделке официально объявят в конце января. Стоимость трансфера – 35 миллионов евро.
- Игрок уже провел за основную команду «Фламенго» 15 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
- «Фламенго» – действующий чемпион Бразилии.
Источник: Goal