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    17-летний бразилец Рейньер – о переходе в «Реал»: «Давайте посмотрим и подождем»

    Полузащитник «Фламенго» Рейньер прокомментировал информацию о переходе в «Реал».

    «Давайте посмотрим и подождем», – сказал Рейньер.

    • Ранее одноклубник 17-летнего хавбека Фелипе Луис поздравил «Реал» с приобретением.
    • По информации Goal, мадридский клуб договорился с бразильским о трансфере Рейньера, о сделке официально объявят в конце января. Стоимость трансфера – 35 миллионов евро.
    • Игрок уже провел за основную команду «Фламенго» 15 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
    • «Фламенго» – действующий чемпион Бразилии.

    Источник: Goal

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