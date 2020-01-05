Goal: «Реал» в конце января объявит о трансфере 17-летнего Рейньера за 35 миллионов

Мадридский «Реал» договорился с бразильским «Фламенго» о трансфере нападающего Рейньера. О сделке официально объявят в конце января, пишет Goal. Стоимость – 35 миллионов евро.
Планируется, что по прибытии в Испанию Рейньер будет выступать сначала за дубль «Реала» – команду «Кастилью». С 2014 по 2016 год ее тренировал Зинедин Зидан.
- Ранее сообщалось, что отступные в контракте Рейньера составляют 35 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2024 года.
- Игрок уже провел за основную команду «Фламенго» 15 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
- «Фламенго» – действующий чемпион Бразилии.
Источник: Goal