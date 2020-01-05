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  • Goal: «Реал» в конце января объявит о трансфере 17-летнего Рейньера за 35 миллионов

Goal: «Реал» в конце января объявит о трансфере 17-летнего Рейньера за 35 миллионов

5 января 2020, 01:54
3

Мадридский «Реал» договорился с бразильским «Фламенго» о трансфере нападающего Рейньера. О сделке официально объявят в конце января, пишет Goal. Стоимость – 35 миллионов евро.

Планируется, что по прибытии в Испанию Рейньер будет выступать сначала за дубль «Реала» – команду «Кастилью». С 2014 по 2016 год ее тренировал Зинедин Зидан.

  • Ранее сообщалось, что отступные в контракте Рейньера составляют 35 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2024 года.
  • Игрок уже провел за основную команду «Фламенго» 15 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
  • «Фламенго» – действующий чемпион Бразилии.

Источник: Goal
Испания. Примера Бразилия. Серия А Фламенго Реал
Комментарии (3)
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dinar7777dinar
1578180510
Вхааахххвхвхах. Родриго винисиус йович теперь ещё один
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Brabus71
1578202753
О каком футболе можно говорить, когда такие суммы крутятся это уже чистый бизнес а не футбол...
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