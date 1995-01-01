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    Goal: «Реал» в конце января объявит о трансфере 17-летнего Рейньера за 35 миллионов

    Мадридский «Реал» договорился с бразильским «Фламенго» о трансфере нападающего Рейньера. О сделке официально объявят в конце января, пишет Goal. Стоимость – 35 миллионов евро.

    Планируется, что по прибытии в Испанию Рейньер будет выступать сначала за дубль «Реала» – команду «Кастилью». С 2014 по 2016 год ее тренировал Зинедин Зидан.

    • Ранее сообщалось, что отступные в контракте Рейньера составляют 35 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2024 года.
    • Игрок уже провел за основную команду «Фламенго» 15 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
    • «Фламенго» – действующий чемпион Бразилии.

    Источник: Goal

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      dinar7777dinar 32 минуты назад

      Вхааахххвхвхах. Родриго винисиус йович теперь ещё один

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