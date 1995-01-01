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    «Реал» интересуется 17-летним полузащитником «Фламенго» Рейньером

    «Реал» может подписать еще одного молодого бразильца, сообщает Fox Sports.

    По информации источника, мадридский клуб проявляет предметный интерес к полузащитнику «Фламенго» Рейньеру.

    При этом испанцы пока не вступали в официальные переговоры.

    • Отступные в контракте Рейньера – 35 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2024 года.
    • 17-летний хавбек уже провел за основную команду «Фламенго» 15 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
    • В 2018 году «Реал» купил у «Фламенго» Винисиуса Жуниора, а в 2019-м – Родриго у «Сантоса».

    Источник: Fox Sports

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