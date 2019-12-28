«Реал» интересуется 17-летним полузащитником «Фламенго» Рейньером

«Реал» может подписать еще одного молодого бразильца, сообщает Fox Sports.
По информации источника, мадридский клуб проявляет предметный интерес к полузащитнику «Фламенго» Рейньеру.
При этом испанцы пока не вступали в официальные переговоры.
- Отступные в контракте Рейньера – 35 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2024 года.
- 17-летний хавбек уже провел за основную команду «Фламенго» 15 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
- В 2018 году «Реал» купил у «Фламенго» Винисиуса Жуниора, а в 2019-м – Родриго у «Сантоса».
Источник: Fox Sports