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  • «Реал» интересуется 17-летним полузащитником «Фламенго» Рейньером

«Реал» интересуется 17-летним полузащитником «Фламенго» Рейньером

28 декабря 2019, 07:52

«Реал» может подписать еще одного молодого бразильца, сообщает Fox Sports.

По информации источника, мадридский клуб проявляет предметный интерес к полузащитнику «Фламенго» Рейньеру.

При этом испанцы пока не вступали в официальные переговоры.

  • Отступные в контракте Рейньера – 35 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2024 года.
  • 17-летний хавбек уже провел за основную команду «Фламенго» 15 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
  • В 2018 году «Реал» купил у «Фламенго» Винисиуса Жуниора, а в 2019-м – Родриго у «Сантоса».

Источник: Fox Sports
Испания. Примера Реал Фламенго
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