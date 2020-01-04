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  • Forza Roma: «Арсенал» отказал «Роме» в выкупе Мхитаряна за 10 миллионов

Forza Roma: «Арсенал» отказал «Роме» в выкупе Мхитаряна за 10 миллионов

4 января 2020, 11:33
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«Рома» предприняла попытку выкупить у «Арсенала» контракт полузащитника Генриха Мхитаряна.

По информации Forza Roma, римляне предложили за армянского хавбека 10 миллионов евро, но получили отказ.

Тем не менее, оба клуба настроены на продолжение диалога. Помимо выкупа рассматривается вариант с продлением аренды 30-летнего футболиста.

  • «Рома» арендовала Мхитаряна 2 сентября прошлого года, заплатив три миллиона евро.
  • В текущем сезоне хавбек провел за команду 10 матчей, забил три гола и сделал один ассист.
  • Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

Источник: Forza Roma

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Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Рома Арсенал Мхитарян Генрих
Комментарии (3)
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Cules2013
1578142208
не ну, это смешно. Генрих уже не первой свежести, что по игре, что по возрасту, но 10 млн при нынешних ценах, когда за 18-летнего писюна, который провёл десяток неплохих матчей, 50 млн требуют... ну камон ребята. за 20 можно продать.
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