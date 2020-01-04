Forza Roma: «Арсенал» отказал «Роме» в выкупе Мхитаряна за 10 миллионов

«Рома» предприняла попытку выкупить у «Арсенала» контракт полузащитника Генриха Мхитаряна.

По информации Forza Roma, римляне предложили за армянского хавбека 10 миллионов евро, но получили отказ.

Тем не менее, оба клуба настроены на продолжение диалога. Помимо выкупа рассматривается вариант с продлением аренды 30-летнего футболиста.