Forza Roma: «Арсенал» отказал «Роме» в выкупе Мхитаряна за 10 миллионов

«Рома» предприняла попытку выкупить у «Арсенала» контракт полузащитника Генриха Мхитаряна.
По информации Forza Roma, римляне предложили за армянского хавбека 10 миллионов евро, но получили отказ.
Тем не менее, оба клуба настроены на продолжение диалога. Помимо выкупа рассматривается вариант с продлением аренды 30-летнего футболиста.
- «Рома» арендовала Мхитаряна 2 сентября прошлого года, заплатив три миллиона евро.
- В текущем сезоне хавбек провел за команду 10 матчей, забил три гола и сделал один ассист.
- Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
Источник: Forza Roma
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