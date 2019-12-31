Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Forza Roma: «Арсенал» отказал «Роме» в выкупе Мхитаряна за 10 миллионов

    «Рома» предприняла попытку выкупить у «Арсенала» контракт полузащитника Генриха Мхитаряна.

    По информации Forza Roma, римляне предложили за армянского хавбека 10 миллионов евро, но получили отказ.

    Тем не менее, оба клуба настроены на продолжение диалога. Помимо выкупа рассматривается вариант с продлением аренды 30-летнего футболиста.

    • «Рома» арендовала Мхитаряна 2 сентября прошлого года, заплатив три миллиона евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел за команду 10 матчей, забил три гола и сделал один ассист.
    • Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

    Источник: Forza Roma

    Интернет-портал, посвященный новостям о футбольном клубе "Рома". Аудитория в твиттере - 22,4 тысячи человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:33
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1219

      FRZZ 2 часа назад

      Арсенал отказал зря, после 30-и может и 10 мил. не будут предлагать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1681

      giluxa1963 > FRZZ 2 часа назад

      как показала практика 30 лет возраст не критичный

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    79445
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74982
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru