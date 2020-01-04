Галактионов: «У Чалова есть вопрос реализации, глупо это отрицать. Ему нужен «инстинкт убийцы»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов оценил игру форварда ЦСКА Федора Чалова. Специалист считает, что у нападающего есть проблема с реализацией моментов.

«Чалов в каждой игре проделывает определенный объем работы. В каждой игре Федор имеет моменты. Есть вопрос реализации, глупо это отрицать. Ему нужен «инстинкт убийцы» в завершающей стадии. Но мы же говорим о молодом игроке. Мы рассчитываем, что Чалов не только вернется на свой стабильный уровень в плане завершения, но и поднимется на еще более высокий уровень», – сказал Галактионов агентству «Р-Спорт».