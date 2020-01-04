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  • Галактионов: «У Чалова есть вопрос реализации, глупо это отрицать. Ему нужен «инстинкт убийцы»

Галактионов: «У Чалова есть вопрос реализации, глупо это отрицать. Ему нужен «инстинкт убийцы»

4 января 2020, 00:15
7

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов оценил игру форварда ЦСКА Федора Чалова. Специалист считает, что у нападающего есть проблема с реализацией моментов.

«Чалов в каждой игре проделывает определенный объем работы. В каждой игре Федор имеет моменты. Есть вопрос реализации, глупо это отрицать. Ему нужен «инстинкт убийцы» в завершающей стадии. Но мы же говорим о молодом игроке. Мы рассчитываем, что Чалов не только вернется на свой стабильный уровень в плане завершения, но и поднимется на еще более высокий уровень», – сказал Галактионов агентству «Р-Спорт».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор Галактионов Михаил
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1578088834
"Бей первым Федя!"
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Hektor 84
1578093917
Яйца чалову нужны чтоб забивать
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Бухбух
1578108141
Когда мастерства маловато, никакой "инстинкт" не поможет.
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RotBerg
1578110674
Мягкий как и Смолов
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evgevg13
1578140893
Не инстинкт убийцы, а просто напросто мастерство. А для этого надо пахать и пахать, а не по клубам расхаживать под звёздной мухой.
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paracetamol
1578207924
Галактионов: «ему нужен инстинкт убийцы и мозгов хоть самую малость»
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житель СПб
1578230505
Ниже много справедливых комментариев. Кроме инстинкта надо ТРУДИТЬСЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ и иметь мотивацию. Учиться бить по воротам.
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