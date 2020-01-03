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Журналист Егоров: «Ильин перешел из «Урала» в «Ахмат»

3 января 2020, 23:48

Нападающий «Урала» Владимир Ильин начнет зимне-весеннюю часть чемпионата России в Грозном. Такую информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Трансфер был завершeн ещe в 2019 году, игрок едет на сборы с командой Игоря Шалимова. Срок контракта – 3,5 года», – написал инсайдер в телеграме.

  • В этом сезоне РПЛ Ильин провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
  • Ранее главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов заявлял, что грозненский клуб ведет переговоры по переходу Ильина.
  • «Ахмат» в РПЛ идет 12-м.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат Ильин Владимир
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