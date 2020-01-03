Журналист Егоров: «Ильин перешел из «Урала» в «Ахмат»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин начнет зимне-весеннюю часть чемпионата России в Грозном. Такую информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Трансфер был завершeн ещe в 2019 году, игрок едет на сборы с командой Игоря Шалимова. Срок контракта – 3,5 года», – написал инсайдер в телеграме.