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    Журналист Егоров: «Ильин перешел из «Урала» в «Ахмат»

    Нападающий «Урала» Владимир Ильин начнет зимне-весеннюю часть чемпионата России в Грозном. Такую информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «Трансфер был завершeн ещe в 2019 году, игрок едет на сборы с командой Игоря Шалимова. Срок контракта – 3,5 года», – написал инсайдер в телеграме.

    • В этом сезоне РПЛ Ильин провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
    • Ранее главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов заявлял, что грозненский клуб ведет переговоры по переходу Ильина.
    • «Ахмат» в РПЛ идет 12-м.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    03.01.2020 23:48
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