Ибрагимович: «В 38 лет у меня больше предложений, чем было в 28»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал возвращение в клуб.

«Я чувствую, каковы ожидания. У меня хорошие отношения с фанатами. 50 процентов того, что мы делаем, – это их заслуга. С ними все дается проще. Я готов и надеюсь начать играть сразу же. Мальдини позвонил мне после последнего матча за «Гэлакси». Мы обсудили мое самочувствие и другие основные вопросы.

В 38 лет у меня было больше предложений, чем в 28. Я искал адреналина внутри себя, чтобы добиться своего максимума. Что касается возвращения в «Милан», это не было сложным решением.

В 2012 году я ушел без собственного согласия, но ситуация сложилась так, как сложилась, и я ничего не мог с этим поделать. Этот клуб вернул мне счастье от игры в футбол после периода в «Барселоне». Я пришел сюда, чтобы улучшить нынешнее положение дел», – сказал Ибрагимович.

Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.

В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.

В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

Ибрагимович – о «Милане»: «Я всегда говорил, что это мой дом, и, наконец, вернулся»