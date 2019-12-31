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    Ибрагимович: «В 38 лет у меня больше предложений, чем было в 28»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал возвращение в клуб.

    «Я чувствую, каковы ожидания. У меня хорошие отношения с фанатами. 50 процентов того, что мы делаем, – это их заслуга. С ними все дается проще. Я готов и надеюсь начать играть сразу же. Мальдини позвонил мне после последнего матча за «Гэлакси». Мы обсудили мое самочувствие и другие основные вопросы.

    В 38 лет у меня было больше предложений, чем в 28. Я искал адреналина внутри себя, чтобы добиться своего максимума. Что касается возвращения в «Милан», это не было сложным решением.

    В 2012 году я ушел без собственного согласия, но ситуация сложилась так, как сложилась, и я ничего не мог с этим поделать. Этот клуб вернул мне счастье от игры в футбол после периода в «Барселоне». Я пришел сюда, чтобы улучшить нынешнее положение дел», – сказал Ибрагимович.

    • Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
    • В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
    • В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

    Ибрагимович – о «Милане»: «Я всегда говорил, что это мой дом, и, наконец, вернулся»

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15319

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Давай жги! Побольше голов в этой лебединой песне!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      Frankfurt Am Main 19 минут назад

      Ты чё бессмертный??

      0
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