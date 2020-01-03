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  • Ибрагимович: «В 38 лет у меня больше предложений, чем было в 28»

Ибрагимович: «В 38 лет у меня больше предложений, чем было в 28»

3 января 2020, 15:35
4

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал возвращение в клуб.

«Я чувствую, каковы ожидания. У меня хорошие отношения с фанатами. 50 процентов того, что мы делаем, – это их заслуга. С ними все дается проще. Я готов и надеюсь начать играть сразу же. Мальдини позвонил мне после последнего матча за «Гэлакси». Мы обсудили мое самочувствие и другие основные вопросы.

В 38 лет у меня было больше предложений, чем в 28. Я искал адреналина внутри себя, чтобы добиться своего максимума. Что касается возвращения в «Милан», это не было сложным решением.

В 2012 году я ушел без собственного согласия, но ситуация сложилась так, как сложилась, и я ничего не мог с этим поделать. Этот клуб вернул мне счастье от игры в футбол после периода в «Барселоне». Я пришел сюда, чтобы улучшить нынешнее положение дел», – сказал Ибрагимович.

  • Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
  • В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
  • В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

Ибрагимович – о «Милане»: «Я всегда говорил, что это мой дом, и, наконец, вернулся»

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (4)
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Frankfurt Am Main
1578058330
Ты чё бессмертный??
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DOCTOR PENALTY
1578058984
Давай жги! Побольше голов в этой лебединой песне!!!
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raritet
1578063573
А что ? Вполне вероятно, что и в таком , можно сказать почтенном ,для футболиста , возрасте человек покажет нашим как нужно биться.
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fitt
1578073287
лукавит)
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