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  • Ибрагимович – о «Милане»: «Я всегда говорил, что это мой дом, и, наконец, вернулся»

Ибрагимович – о «Милане»: «Я всегда говорил, что это мой дом, и, наконец, вернулся»

2 января 2020, 15:26
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Нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал подписание контракта с «Миланом».

«Я всегда говорил, что это мой дом, и, наконец, я вернулся. Помню, как находился на этом самом месте много лет назад. Самое важное – это то, что я здесь. Я очень счастлив.
За это время я играл за разные клубы, но я вернулся, и это важно. Наконец, я здесь. Ждите меня на «Сан-Сиро», и мы снова его взорвем», – сказал Ибрагимович.

  • Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
  • В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
  • В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (2)
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Gothic_Spirit
1577968488
ой,у тебя везде дом))
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DOCTOR PENALTY
1577981580
"Теперь буду наводить порядок в доме с помощью маваши…"
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