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    Ибрагимович – о «Милане»: «Я всегда говорил, что это мой дом, и, наконец, вернулся»

    Нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал подписание контракта с «Миланом».

    «Я всегда говорил, что это мой дом, и, наконец, я вернулся. Помню, как находился на этом самом месте много лет назад. Самое важное – это то, что я здесь. Я очень счастлив.
    За это время я играл за разные клубы, но я вернулся, и это важно. Наконец, я здесь. Ждите меня на «Сан-Сиро», и мы снова его взорвем», – сказал Ибрагимович.

    • Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
    • В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
    • В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

    Ибрагимович прилетел в Милан. Фанаты перекрыли дорогу его автомобилю


    Источник: Football Italia

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