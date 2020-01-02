Ибрагимович – о «Милане»: «Я всегда говорил, что это мой дом, и, наконец, вернулся»

Нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал подписание контракта с «Миланом».

«Я всегда говорил, что это мой дом, и, наконец, я вернулся. Помню, как находился на этом самом месте много лет назад. Самое важное – это то, что я здесь. Я очень счастлив.

За это время я играл за разные клубы, но я вернулся, и это важно. Наконец, я здесь. Ждите меня на «Сан-Сиро», и мы снова его взорвем», – сказал Ибрагимович.

Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.

В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.

В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

Ибрагимович прилетел в Милан. Фанаты перекрыли дорогу его автомобилю



