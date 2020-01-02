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  • Ибрагимович прилетел в Милан. Фанаты перекрыли дорогу его автомобилю

Ибрагимович прилетел в Милан. Фанаты перекрыли дорогу его автомобилю

2 января 2020, 14:45
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Журналист Николо Скира сообщил, что нападающий Златан Ибрагимович прилетел в Италию для подписания контракта с «Миланом».

Шведский форвард в четверг пройдет медосмотр. После этого 38-летний игрок подпишет контракт с «Миланом», который будет действовать до июня с возможностью продления еще на год. Пресс-конференция Ибрагимовича состоится в пятницу утром.

Футболиста в аэропорту встречали фанаты «Милана». Его автомобилю перекрыли дорогу, болельщики выкрикивали имя Ибрагимовича и пытались с ним сфотографироваться.

Corriere dello Sport: Ибрагимович останется в «Милане» до 2021 года, если проведет 50% оставшихся матчей этого сезона

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Николо Скиры
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (2)
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моэм
1577978777
В плане маркетинга идея великолепна...за каких нибудь пару месяцев Милан , на одних только футболках и другой атрибутике со Златаном "заработает" лямов 30... если забьёт десяток будет здорово...но если сумеет повести за собой команду будут в ЛЕ...почему?...может потому что средний возраст 90 % команды 23-24 года , есть силы , злость, есть желание побеждать , но нет лидера-вождя -победителя, чтобы заставить их поверить в себя...тогда Милан начнёт всех "рвать"....почему бы и нет?
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Кузьмич на трибуне
1578076712
Глядя на Ибру и КриРо7 складывается впечатление что многие закончили играть слишком рано. Зидан, Бекхэм, Рональдиньо . Если даже наш Игнашевич в 36 выглядел в сборной одним из лучших. Если Месси будет активен до 38 лет то и планку 1000 перешагнёт.
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