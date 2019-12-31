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    Ибрагимович прилетел в Милан. Фанаты перекрыли дорогу его автомобилю

    Журналист Николо Скира сообщил, что нападающий Златан Ибрагимович прилетел в Италию для подписания контракта с «Миланом».

    Шведский форвард в четверг пройдет медосмотр. После этого 38-летний игрок подпишет контракт с «Миланом», который будет действовать до июня с возможностью продления еще на год. Пресс-конференция Ибрагимовича состоится в пятницу утром.

    Футболиста в аэропорту встречали фанаты «Милана». Его автомобилю перекрыли дорогу, болельщики выкрикивали имя Ибрагимовича и пытались с ним сфотографироваться.

    Corriere dello Sport: Ибрагимович останется в «Милане» до 2021 года, если проведет 50% оставшихся матчей этого сезона

    Источник: твиттер Николо Скиры

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