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  • Corriere dello Sport: Ибрагимович останется в «Милане» до 2021 года, если проведет 50% оставшихся матчей этого сезона

Corriere dello Sport: Ибрагимович останется в «Милане» до 2021 года, если проведет 50% оставшихся матчей этого сезона

31 декабря 2019, 13:18

Издание Corriere dello Sport опубликовало новые подробности контракта между «Миланом» и Златаном Ибрагимовичем.

По информации источника, соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона, будет автоматически продлено на год, если швед примет участие как минимум в половине оставшихся матчей текущей кампании.

Согласно условиям действующего договора, 38-летний форвард за шесть месяцев заработает 3,5 миллиона евро, еще 500 тысяч предусмотрены в качестве бонусов за выход в еврокубки.

В случае продолжения сотрудничества до лета 2021 года оклад Ибрагимовича составит 6 миллионов евро плюс бонусы.

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Источник: Corriere dello Sport
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
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