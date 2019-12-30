Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кассано: «Когда Ибрагимович повышает голос на тренировке, нужно бояться»

Кассано: «Когда Ибрагимович повышает голос на тренировке, нужно бояться»

30 декабря 2019, 23:32

Экс-форвард «Милана» Антонио Кассано прокомментировал возвращение в клуб нападающего Златана Ибрагимовича.

«Я ожидал этот переход. Всегда говорил, что возвращение Ибрагимовича станет плюсом для «Милана». Он очень любит город и клуб. Думаю, Ибрагимович – лучшая «девятка» за последние 30 лет, если не брать во внимание Роналдо и Марко ван Бастена. Он по-прежнему феноменален, несмотря на возраст.

Златан заставляет партнеров по команде выкладываться на 110 процентов, что может помочь исправить ситуацию с положением «Милана» в Серии А. Ему придется это сделать, потому что 80-85 процентов нынешнего состава не заслуживают играть в этом клубе. На тренировках Златан заставляет усерднее работать каждого. Если он видит, что кто-то не слишком старателен, он тут же повышает голос. В эти моменты нужно бояться», – сказал Кассано.

  • Ибрагимович уже выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
  • 27 декабря швед вернулся в клуб, заключив контракт до конца сезона.
  • В следующем году футболисту исполнится 39 лет.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан Кассано Антонио
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+