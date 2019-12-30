Кассано: «Когда Ибрагимович повышает голос на тренировке, нужно бояться»

Экс-форвард «Милана» Антонио Кассано прокомментировал возвращение в клуб нападающего Златана Ибрагимовича.

«Я ожидал этот переход. Всегда говорил, что возвращение Ибрагимовича станет плюсом для «Милана». Он очень любит город и клуб. Думаю, Ибрагимович – лучшая «девятка» за последние 30 лет, если не брать во внимание Роналдо и Марко ван Бастена. Он по-прежнему феноменален, несмотря на возраст.

Златан заставляет партнеров по команде выкладываться на 110 процентов, что может помочь исправить ситуацию с положением «Милана» в Серии А. Ему придется это сделать, потому что 80-85 процентов нынешнего состава не заслуживают играть в этом клубе. На тренировках Златан заставляет усерднее работать каждого. Если он видит, что кто-то не слишком старателен, он тут же повышает голос. В эти моменты нужно бояться», – сказал Кассано.