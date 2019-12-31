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Глушаков: «Пошел этот 2019 год в баню!»

31 декабря 2019, 16:10
17

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал пост в инстаграме, в котором поздравил всех с наступающим Новым годом.

«Вот и заканчивается 2019 год, он был как кардиограмма сердца — фиг его поймешь. Это жизнь, это судьба каждого, непросто так нам даются вызовы в жизни, чтобы мы их решали.

Короче, пошел этот 2019 год в баню! Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, смеха, улыбок, благополучия в ваших домах, больших побед в жизни и на футбольном поле. Помните, что добро всегда побеждает зло. Всех с Новым годом!» – сообщил Глушаков.

  • В 2019 году футболист перешел из «Спартака» в «Ахмат».
  • Также он развелся со своей женой Дарьей.

«Проводил время с командой». Глушаков подал в суд на бывшую жену за видео из бани

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Публикация от text (@glushak8)

Источник: Инстаграм Дениса Глушакова
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (17)
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3a zenit
1577798321
УГ
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Lester84
1577798633
Главное подругу детства в баню не забудь позвать)))
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Zigagurt
1577800068
Урод
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VVM1964
1577803351
" Ну кто о чем , а вшивый о бане " )))
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Серж 69
1577804113
Что-то зачастил этот "господин почтенный" со своими новостями.Скромная должность, футболист в Ахмате,не должна,вроде бы,предполагать слишком большую медийную известность.Но,нет,неймётся ему,зудит прямо таки,"я есть,я буду,не забывайте про меня и всё в этом роде.Но нас этими баснями и банями не проймёшь.Играй прекрасно-снова вспомним,возможно,ну а если нет,если языком только молоть горазд,то отправляйся сам в баню,или в кое-что похуже,и не вылазь больше оттуда,надоел уже!
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ROSTOV SUPER
1577811150
Сам в бане "спалился " , теперь весь год туда !
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piligrim1986
1577811999
а ты - на хрен
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vka1970
1577812568
С такими новостями и событиями, тебе номер восемь похоже долго ещё из бани не вылазить.
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Томик
1577815516
С Новым Годом, Денис!
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Dizgen
1577815638
Пошел Глушаков в БАНЮ!!!
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