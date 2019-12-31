Глушаков: «Пошел этот 2019 год в баню!»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал пост в инстаграме, в котором поздравил всех с наступающим Новым годом.

«Вот и заканчивается 2019 год, он был как кардиограмма сердца — фиг его поймешь. Это жизнь, это судьба каждого, непросто так нам даются вызовы в жизни, чтобы мы их решали.

Короче, пошел этот 2019 год в баню! Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, смеха, улыбок, благополучия в ваших домах, больших побед в жизни и на футбольном поле. Помните, что добро всегда побеждает зло. Всех с Новым годом!» – сообщил Глушаков.

В 2019 году футболист перешел из «Спартака» в «Ахмат».

Также он развелся со своей женой Дарьей.

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