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    Глушаков: «Пошел этот 2019 год в баню!»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал пост в инстаграме, в котором поздравил всех с наступающим Новым годом.

    «Вот и заканчивается 2019 год, он был как кардиограмма сердца — фиг его поймешь. Это жизнь, это судьба каждого, непросто так нам даются вызовы в жизни, чтобы мы их решали.

    Короче, пошел этот 2019 год в баню! Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, смеха, улыбок, благополучия в ваших домах, больших побед в жизни и на футбольном поле. Помните, что добро всегда побеждает зло. Всех с Новым годом!» – сообщил Глушаков.

    • В 2019 году футболист перешел из «Спартака» в «Ахмат».
    • Также он развелся со своей женой Дарьей.

    «Проводил время с командой». Глушаков подал в суд на бывшую жену за видео из бани

    text

    Публикация от text (@glushak8)

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +27

      Zigagurt 20 минут назад

      Урод

      0
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      Рейтинг: +4629

      Lester84 44 минуты назад

      Главное подругу детства в баню не забудь позвать)))

      0
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      Рейтинг: +4572

      3a zenit 49 минут назад

      УГ

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