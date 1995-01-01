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    Президент «Ростова» Арутюнянц: «В 2020 году мы всегда будем биться до последнего. Будем радовать красивым футболом и победами»

    Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», обратился к болельщикам по случаю Нового года. Функционер пожелал фанатам здоровья.

    «Дорогие болельщики!

    Позади насыщенный и интересный событиями 2019-й год! В целом, он оказался позитивным для нашего клуба. Это был не просто год, а целый матч с изобилием красивых, спорных и неоднозначных моментов. В нем были и промежутки, в которых мы уступали, но затем с достоинством выходили победителями.

    Самое главное, что мы делали это все вместе с Вами и непременно продолжим в будущем! Мы благодарны Вам за то, что Вы всегда рядом с нами, за то, что Вы искренне поддерживаете нашу команду.

    Ваша вера в нас и преданность – главные мотивы для новых свершений! Мы ждем 2020-й год с уверенностью в своих силах и неимоверным желанием создавать для вас больше радостных и счастливых моментов!

    Какие бы ситуации не возникали в наступающем году, ФК «Ростов» всегда будет биться до последнего. Нам предстоит решить немало организационных, финансовых и турнирных задач. Сделаем это все вместе – большой, сплоченной командой! Всегда надеюсь на Вашу искреннюю и преданную поддержу.

    Желаю каждой семье счастья, крепкого здоровья, благополучия, а любимому клубу – успехов и процветания. Будем продолжать радовать вас красивым футболом и победами! Мы – «Ростов»!

    С уважением, Арташес Арутюнянц».

    • «Ростов» в РПЛ идет третьим – в зоне Лиги чемпионов.
    • 29 февраля южане встретятся в 20-м туре чемпионата России с «Ахматом».
    • Лидирует в РПЛ «Зенит».

    Источник: официальный сайт «Ростова»

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