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  • Президент «Ростова» Арутюнянц: «В 2020 году мы всегда будем биться до последнего. Будем радовать красивым футболом и победами»

Президент «Ростова» Арутюнянц: «В 2020 году мы всегда будем биться до последнего. Будем радовать красивым футболом и победами»

31 декабря 2019, 09:13
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Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», обратился к болельщикам по случаю Нового года. Функционер пожелал фанатам здоровья.

«Дорогие болельщики!

Позади насыщенный и интересный событиями 2019-й год! В целом, он оказался позитивным для нашего клуба. Это был не просто год, а целый матч с изобилием красивых, спорных и неоднозначных моментов. В нем были и промежутки, в которых мы уступали, но затем с достоинством выходили победителями.

Самое главное, что мы делали это все вместе с Вами и непременно продолжим в будущем! Мы благодарны Вам за то, что Вы всегда рядом с нами, за то, что Вы искренне поддерживаете нашу команду.

Ваша вера в нас и преданность – главные мотивы для новых свершений! Мы ждем 2020-й год с уверенностью в своих силах и неимоверным желанием создавать для вас больше радостных и счастливых моментов!

Какие бы ситуации не возникали в наступающем году, ФК «Ростов» всегда будет биться до последнего. Нам предстоит решить немало организационных, финансовых и турнирных задач. Сделаем это все вместе – большой, сплоченной командой! Всегда надеюсь на Вашу искреннюю и преданную поддержу.

Желаю каждой семье счастья, крепкого здоровья, благополучия, а любимому клубу – успехов и процветания. Будем продолжать радовать вас красивым футболом и победами! Мы – «Ростов»!

С уважением, Арташес Арутюнянц».

  • «Ростов» в РПЛ идет третьим – в зоне Лиги чемпионов.
  • 29 февраля южане встретятся в 20-м туре чемпионата России с «Ахматом».
  • Лидирует в РПЛ «Зенит».

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (5)
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Mazai-NN
1577778245
Лишь бы вам палки в колеса не ставили. Удачи вам в 2020
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spartakuz
1577781253
Главное, обеспечьте финансовую стабильность клубу.
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MaxRnD
1577785478
Будем надеяться и верить
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