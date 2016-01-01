Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    «Дальше наша судьба разойдется». Опубликовано видео последнего тоста Глушакова в «Спартаке»

    Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал видео, снятое на закрытом мероприятии «Спартака», состоявшемся в мае 2019 года после окончания прошлого сезона РПЛ.

    На видео полузащитник Денис Глушаков произносит тост, в котором просит выпить за будущее «Спартака». При этом футболист отметил, что не знает, как сложится его судьба.

    «Самые счастливые мои минуты, мгновения, были в «Спартаке». Ну и есть в «Спартаке», не знаю, как моя судьба сложится. У всех судьба разная, и как бы дальше наша судьба разойдется», – сказал Глушаков.

    Также футболист отметил, что команде надо сплотиться, чтобы побеждать. По его мнению, если будут «разногласия в команде или какие-то группировки, никогда в жизни команда не выиграет».

    • Летом 2019 года 32-летний хавбек перешел в «Ахмат».

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:36
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1110

      Mister_Tomsk 35 минут назад

      прошло 100 лет, найдено видео где глушах, поет песню про спартак.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1041

      Серж 69 53 минуты назад

      Сколько можно это мусолить?Уже год прошёл,а всё какие-то отголоски,как отрыжка,вылетают.Ушёл-и славу богу,что мы,поплакать,быть может,должны?Ты в Ахмате уже год почти,ну и сиди там спокойно,что тебе неймётся?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106843
    #2
    Chernyi Lis
    79434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74932
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru