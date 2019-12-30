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  • «Дальше наша судьба разойдется». Опубликовано видео последнего тоста Глушакова в «Спартаке»

«Дальше наша судьба разойдется». Опубликовано видео последнего тоста Глушакова в «Спартаке»

30 декабря 2019, 14:36
7

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал видео, снятое на закрытом мероприятии «Спартака», состоявшемся в мае 2019 года после окончания прошлого сезона РПЛ.

На видео полузащитник Денис Глушаков произносит тост, в котором просит выпить за будущее «Спартака». При этом футболист отметил, что не знает, как сложится его судьба.

«Самые счастливые мои минуты, мгновения, были в «Спартаке». Ну и есть в «Спартаке», не знаю, как моя судьба сложится. У всех судьба разная, и как бы дальше наша судьба разойдется», – сказал Глушаков.

Также футболист отметил, что команде надо сплотиться, чтобы побеждать. По его мнению, если будут «разногласия в команде или какие-то группировки, никогда в жизни команда не выиграет».

  • Летом 2019 года 32-летний хавбек перешел в «Ахмат».

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (7)
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Серж 69
1577707477
Сколько можно это мусолить?Уже год прошёл,а всё какие-то отголоски,как отрыжка,вылетают.Ушёл-и славу богу,что мы,поплакать,быть может,должны?Ты в Ахмате уже год почти,ну и сиди там спокойно,что тебе неймётся?
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Mister_Tomsk
1577708544
прошло 100 лет, найдено видео где глушах, поет песню про спартак.
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ramos6548
1577713286
Спасибо за голы и эмоции но и то что дороги разошлись тоже спасибо! Денису и Федуну!
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vka1970
1577715243
Затёртая тема. Уходя уходи.
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АртурZaСМ
1577718502
Вот это да, вот это поворот. Неожиданно, как снег на голову... Если что это был сарказм...
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NEONFOL
1577731165
кто бы мог подумать
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0chevidno
1577736599
я думаю клуб Денису тоже благодарен но пора всем идти дальше!
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