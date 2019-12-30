«Дальше наша судьба разойдется». Опубликовано видео последнего тоста Глушакова в «Спартаке»

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал видео, снятое на закрытом мероприятии «Спартака», состоявшемся в мае 2019 года после окончания прошлого сезона РПЛ.

На видео полузащитник Денис Глушаков произносит тост, в котором просит выпить за будущее «Спартака». При этом футболист отметил, что не знает, как сложится его судьба.

«Самые счастливые мои минуты, мгновения, были в «Спартаке». Ну и есть в «Спартаке», не знаю, как моя судьба сложится. У всех судьба разная, и как бы дальше наша судьба разойдется», – сказал Глушаков.

Также футболист отметил, что команде надо сплотиться, чтобы побеждать. По его мнению, если будут «разногласия в команде или какие-то группировки, никогда в жизни команда не выиграет».