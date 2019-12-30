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    Ханс Циммер написал музыку для стадиона «Краснодара»

    Немецкий композитор Ханс Циммер сочинил музыку для «Краснодара», сообщает твиттер клуба.

    «Ханс Циммер написал музыку для ФК «Краснодар». Вы услышите ее на первом домашнем матче нового футбольного сезона 20/21!» – говорится в сообщении.

    • 62-летний Циммер – лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии «Золотой глобус», трехкратный лауреат премии «Грэмми».
    • Написал музыку к фильмам и мультфильмам: «Человек дождя», «Король Лев», «Гладиатор», «Ангелы и демоны», «Перл-Харбор», «Начало», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Темный рыцарь», «Шерлок Холмс» и другим.
    • Автор музыки к играм «Call of Duty: Modern Warfare 2», «Crysis 2».

    Источник: твиттер «Краснодара»

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