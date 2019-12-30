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Ханс Циммер написал музыку для стадиона «Краснодара»

30 декабря 2019, 13:17
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Немецкий композитор Ханс Циммер сочинил музыку для «Краснодара», сообщает твиттер клуба.

«Ханс Циммер написал музыку для ФК «Краснодар». Вы услышите ее на первом домашнем матче нового футбольного сезона 20/21!» – говорится в сообщении.

  • 62-летний Циммер – лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии «Золотой глобус», трехкратный лауреат премии «Грэмми».
  • Написал музыку к фильмам и мультфильмам: «Человек дождя», «Король Лев», «Гладиатор», «Ангелы и демоны», «Перл-Харбор», «Начало», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Темный рыцарь», «Шерлок Холмс» и другим.
  • Автор музыки к играм «Call of Duty: Modern Warfare 2», «Crysis 2».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (2)
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Romantic2010
1577711378
Обычно он драматическую музыку пишет. Видимо 2020 год обещает быть под стать музыке)
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Черкизовский Кот
1577721100
Интерстеллар - мой любимый фильм. Музыка Циммера в нём прекрасна.
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