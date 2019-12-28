Ибрагимович после трансфера в «Милан» опубликовал себя в образе бога

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович подписал контракт с «Миланом». Он рассчитан до конца сезона с возможностью продления. После трансфера швед выложил картинку в твиттере.
На ней Ибрагимович в образе бога, борющегося с дьяволом. «Тот же Златан. Другой дьявол», – такова подпись изображения.
- Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
- В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
- В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.
Источник: твиттер Златана Ибрагимовича