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    Ибрагимович после трансфера в «Милан» опубликовал себя в образе бога

    Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович подписал контракт с «Миланом». Он рассчитан до конца сезона с возможностью продления. После трансфера швед выложил картинку в твиттере.

    На ней Ибрагимович в образе бога, борющегося с дьяволом. «Тот же Златан. Другой дьявол», – такова подпись изображения.

    • Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
    • В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
    • В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

    Источник: твиттер Златана Ибрагимовича

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +178

      elessar arnor 17 минут назад

      крутой мужик, только почитатели Месси не оч относятся к нему

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