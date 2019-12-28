Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ибрагимович после трансфера в «Милан» опубликовал себя в образе бога

Ибрагимович после трансфера в «Милан» опубликовал себя в образе бога

28 декабря 2019, 00:30
11

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович подписал контракт с «Миланом». Он рассчитан до конца сезона с возможностью продления. После трансфера швед выложил картинку в твиттере.

На ней Ибрагимович в образе бога, борющегося с дьяволом. «Тот же Златан. Другой дьявол», – такова подпись изображения.

  • Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
  • В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
  • В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

Источник: твиттер Златана Ибрагимовича
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dellleone
1577485503
Златан - легенда !!!
Ответить
mp7700
1577485676
Удачи Златан. Жаль что в эпоху этих руководителей ФИФА тебе не достался золотой мяч..
Ответить
МармадЮюк
1577488529
Наведи шороху в Италии златан! покажи кристинке как играют серьёзные дядьки!)
Ответить
Milaninho
1577504687
Как бы вся эта брава да не закончилась фиаско
Ответить
altezzik
1577513602
Шутка повторенная много раз перестает быть смешной.
Ответить
dolf666
1577517830
Наслаждайтесь его чсв! Кто ещё так будет))
Ответить
zigbert
1577537097
Будет интересно посмотреть его в Милане.
Ответить
Red-Green_fan
1577560286
Ибра, красава, себе не изменяет, держит марку)
Ответить
Hektor 84
1577560620
Побольше бы таких как Златан !!! Не скромный парень, но хоть сопли не жует.
Ответить
Brabus71
1577623691
Всем все доказал, свое имя в футболе оставил уже,,, а возможно ещё натворить дело...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+