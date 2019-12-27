Сборная России опубликовала лучшие голы десятилетия

Пресс-служба сборной России предложила болельщикам вспомнить лучшие голы десятилетия в исполнении команды. Например, в хит-парад попал мяч Александра Кержакова в ворота Португалии в «Лужниках».

Видео доступно ниже. В 2020 году сборная России примет участие в частично домашнем чемпионате Европы.

В 2012 году россияне не вышли из группы на Евро.

Дальше группового этапа сборная России не прошла на ЧМ-2014 и Евро-2016.

На домашнем чемпионате мира-2018 россияне вылетели в четвертьфинале.