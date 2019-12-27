Сборная России опубликовала лучшие голы десятилетия

Пресс-служба сборной России предложила болельщикам вспомнить лучшие голы десятилетия в исполнении команды. Например, в хит-парад попал мяч Александра Кержакова в ворота Португалии в «Лужниках».
Видео доступно ниже. В 2020 году сборная России примет участие в частично домашнем чемпионате Европы.
- В 2012 году россияне не вышли из группы на Евро.
- Дальше группового этапа сборная России не прошла на ЧМ-2014 и Евро-2016.
- На домашнем чемпионате мира-2018 россияне вылетели в четвертьфинале.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер сборной России