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    Сборная России опубликовала лучшие голы десятилетия

    Пресс-служба сборной России предложила болельщикам вспомнить лучшие голы десятилетия в исполнении команды. Например, в хит-парад попал мяч Александра Кержакова в ворота Португалии в «Лужниках».

    Видео доступно ниже. В 2020 году сборная России примет участие в частично домашнем чемпионате Европы.

    • В 2012 году россияне не вышли из группы на Евро.
    • Дальше группового этапа сборная России не прошла на ЧМ-2014 и Евро-2016.
    • На домашнем чемпионате мира-2018 россияне вылетели в четвертьфинале.

    Источник: твиттер сборной России

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