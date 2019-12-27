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Сборная России опубликовала лучшие голы десятилетия

27 декабря 2019, 22:24
4

Пресс-служба сборной России предложила болельщикам вспомнить лучшие голы десятилетия в исполнении команды. Например, в хит-парад попал мяч Александра Кержакова в ворота Португалии в «Лужниках».

Видео доступно ниже. В 2020 году сборная России примет участие в частично домашнем чемпионате Европы.

  • В 2012 году россияне не вышли из группы на Евро.
  • Дальше группового этапа сборная России не прошла на ЧМ-2014 и Евро-2016.
  • На домашнем чемпионате мира-2018 россияне вылетели в четвертьфинале.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (4)
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paracetamol
1577481174
Саша Кержаков - это вам не дуба-Зюба!
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!ce man
1577482569
и всё?
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Ko$ya4eK
1577482748
Гол Черышева Хорватам топчик
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