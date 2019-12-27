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  • Журналист Егоров: кандидатуры на место главы ДСИ – Зуев, Баскаков и Фурса

Журналист Егоров: кандидатуры на место главы ДСИ – Зуев, Баскаков и Фурса

27 декабря 2019, 15:08
5

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил о кандидатах на должность главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС.

«По факту – клубы додавили ситуацию. На общем собрании подавляющим большинством выразили вотум недоверия, потом случился «спич Гинера». И много-много ошибок, пробуксовка проекта «VAR в России» и даже исчезновение/снятие с эфира Федотова.

Новый руководитель судейского комитета уже месяц работает, но важен результат, а не сам процесс. Пока есть только процесс, о результатах поговорим весной.

И пишут мне по сменщикам Александра Егорова – подтверждение утренней информации –кандидатуры: Зуев, Баскаков и Фурса», – написал Егоров в телеграме.

РФС объявил об отставке Егорова


Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Баскаков Юрий Егоров Александр
Комментарии (5)
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AZ
1577448913
ага... Фурса... Зенит будет непобедимым)
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vladimir-7
1577454258
Департамент судейства и инспектирования разделят на два отдельных независимых департамента, один-судейства, другой-инспектирования. Что касается кандидатур, то сейчас соберутся все медведи и Миллер и назначат им нужных руководителей.
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VVM1964
1577457855
Егоровых то развелось )))
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geroin161
1577522585
Зуев Саша который в Ростове играет? (в аренде в Рубине)
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