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    Журналист Егоров: кандидатуры на место главы ДСИ – Зуев, Баскаков и Фурса

    Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил о кандидатах на должность главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС.

    «По факту – клубы додавили ситуацию. На общем собрании подавляющим большинством выразили вотум недоверия, потом случился «спич Гинера». И много-много ошибок, пробуксовка проекта «VAR в России» и даже исчезновение/снятие с эфира Федотова.

    Новый руководитель судейского комитета уже месяц работает, но важен результат, а не сам процесс. Пока есть только процесс, о результатах поговорим весной.

    И пишут мне по сменщикам Александра Егорова – подтверждение утренней информации –кандидатуры: Зуев, Баскаков и Фурса», – написал Егоров в телеграме.

    РФС объявил об отставке Егорова


    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 15:08
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +7998

      parevg 32 минуты назад

      Точно, надо назначить Фурсу, и пожизненный чемпион уже известен...

      0
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      Рейтинг: +1450

      AZ 1 час назад

      ага... Фурса... Зенит будет непобедимым)

      1
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