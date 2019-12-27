Журналист Егоров: кандидатуры на место главы ДСИ – Зуев, Баскаков и Фурса

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил о кандидатах на должность главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС.

«По факту – клубы додавили ситуацию. На общем собрании подавляющим большинством выразили вотум недоверия, потом случился «спич Гинера». И много-много ошибок, пробуксовка проекта «VAR в России» и даже исчезновение/снятие с эфира Федотова.

Новый руководитель судейского комитета уже месяц работает, но важен результат, а не сам процесс. Пока есть только процесс, о результатах поговорим весной.

И пишут мне по сменщикам Александра Егорова – подтверждение утренней информации –кандидатуры: Зуев, Баскаков и Фурса», – написал Егоров в телеграме.

РФС объявил об отставке Егорова



