Роналду – о победе на Евро-2016: «Это самый важный трофей в моей карьере. Я напился после финала»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своих эмоциях, когда сборная Португалии выиграла Евро-2016.
«Это самый важный трофей в моей карьере. Тот вечер был невероятным и незабываемым. Я плакал, смеялся, страдал, кричал и в итоге напился после финала. Не смейтесь. Просто во время игры я так сильно плакал, что мой организм оказался обезвожен, поэтому во время празднования я выпил бокал шампанского и сразу опьянел. Я никогда не пил, но этот день был очень особенным», – сказал португалец.
- Финал Евро-2016 состоялся 10 июля на «Стад де Франс».
- Португалия победила Францию со счетом 1:0 благодаря голу Эдера в овертаймах.
- Для Роналду этот трофей стал первым в составе сборной.
Роналду: «Мне все нравится в «Ювентусе». Хочу выиграть много трофеев с ним»
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Источник: Goal.com
Молодца !
футбол и форма на первом месте, а не как наши ведерками жрут шампусик.