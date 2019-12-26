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  • Роналду – о победе на Евро-2016: «Это самый важный трофей в моей карьере. Я напился после финала»

Роналду – о победе на Евро-2016: «Это самый важный трофей в моей карьере. Я напился после финала»

26 декабря 2019, 23:33
8

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своих эмоциях, когда сборная Португалии выиграла Евро-2016.

«Это самый важный трофей в моей карьере. Тот вечер был невероятным и незабываемым. Я плакал, смеялся, страдал, кричал и в итоге напился после финала. Не смейтесь. Просто во время игры я так сильно плакал, что мой организм оказался обезвожен, поэтому во время празднования я выпил бокал шампанского и сразу опьянел. Я никогда не пил, но этот день был очень особенным», – сказал португалец.

  • Финал Евро-2016 состоялся 10 июля на «Стад де Франс».
  • Португалия победила Францию со счетом 1:0 благодаря голу Эдера в овертаймах.
  • Для Роналду этот трофей стал первым в составе сборной.

Роналду: «Мне все нравится в «Ювентусе». Хочу выиграть много трофеев с ним»

Роналду: «Лучший игрок Серии А? На данный момент это я»

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Ювентус Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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Plyash
1577392952
Ну что же,в тот вечер ты поступил как настоящий мужчина.Респект тебе.
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koli4ka
1577393212
надеюсь,что хоть с Кубка пил,а не с ведра...
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Plyash
1577394306
Видимо бокал был для лошадки...
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general.lizyukov
1577395722
Да пофиг, я бы, даже был бы простым подносчиком воды, после такой победы неделю не просыхал, в дребадан, в дрова, в зюзю!!! А тут лидер команды, который ещё и травмировался в финале, но всё равно остался с командой и всех поддерживал. Мог бы и вискарём упиться ))) Нормально всё.
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Dosya85
1577396358
Динарка а месси после финала тоже напился?)))
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TOL47
1577398583
Я так и подумал, что он чуток выпил и решил что это значит напиться.

Молодца !
футбол и форма на первом месте, а не как наши ведерками жрут шампусик.
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mihail200606
1577427968
С бокала шампанского.. А рвссказов как будто бухал все новогодние праздники))
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jora_lok
1577532566
Пффф. С бокала? Кокорин и Мамаев могут всю ночь гудеть и потом на матч выходить в основном составе. Слабак
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