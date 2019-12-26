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    Роналду – о победе на Евро-2016: «Это самый важный трофей в моей карьере. Я напился после финала»

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своих эмоциях, когда сборная Португалии выиграла Евро-2016.

    «Это самый важный трофей в моей карьере. Тот вечер был невероятным и незабываемым. Я плакал, смеялся, страдал, кричал и в итоге напился после финала. Не смейтесь. Просто во время игры я так сильно плакал, что мой организм оказался обезвожен, поэтому во время празднования я выпил бокал шампанского и сразу опьянел. Я никогда не пил, но этот день был очень особенным», – сказал португалец.

    • Финал Евро-2016 состоялся 10 июля на «Стад де Франс».
    • Португалия победила Францию со счетом 1:0 благодаря голу Эдера в овертаймах.
    • Для Роналду этот трофей стал первым в составе сборной.

    Роналду: «Мне все нравится в «Ювентусе». Хочу выиграть много трофеев с ним»

    Роналду: «Лучший игрок Серии А? На данный момент это я»

    Источник: Goal.com

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    26.12.2019 23:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +175

      Dosya85 23 минуты назад

      Динарка а месси после финала тоже напился?)))

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      Рейтинг: +1792

      general.lizyukov 34 минуты назад

      Да пофиг, я бы, даже был бы простым подносчиком воды, после такой победы неделю не просыхал, в дребадан, в дрова, в зюзю!!!
      А тут лидер команды, который ещё и травмировался в финале, но всё равно остался с командой и всех поддерживал. Мог бы и вискарём упиться )))
      Нормально всё.

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      Рейтинг: +1542

      playsh 58 минут назад

      Видимо бокал был для лошадки...

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      Рейтинг: +1616

      koli4ka 1 час назад

      надеюсь,что хоть с Кубка пил,а не с ведра...

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      Рейтинг: +1542

      playsh 1 час назад

      Ну что же,в тот вечер ты поступил как настоящий мужчина.Респект тебе.

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