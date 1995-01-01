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    Роналду: «Мне все нравится в «Ювентусе». Хочу выиграть много трофеев с ним»

    Форвард Криштиану Роналду поделился впечатлениями от игры за «Ювентус».

    – Ваше первое воспоминание о Турине?

    – Я хорошо помню выступление на стадионе, захватывающий опыт: на арене присутствовали болельщики, моя семья и друзья. Мне все нравится в «Ювентусе»: там отличная культура , это лучший итальянский клуб, у меня за плечами отличная история, и я счастлив находиться здесь.

    Я хочу выиграть много трофеев с «Юве», однако мне очень нравится культура, не только «Ювентуса», но и итальянская в целом, – сказал Роналду в интервью DAZN, передает Goal.

    • Роналду сыграл за «Юве» 64 матча, забил 40 голов и отдал 12 ассистов.
    • Португалец перешел в туринский клуб летом 2018 года.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +153

      Proker 6 минут назад

      Может быть ты так думаешь Рона,а мы думаем иначе....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3388

      dinar7777dinar 44 минуты назад

      Сериал это потолок для ху ен туса.

      0
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