Роналду: «Мне все нравится в «Ювентусе». Хочу выиграть много трофеев с ним»

Форвард Криштиану Роналду поделился впечатлениями от игры за «Ювентус».
– Ваше первое воспоминание о Турине?
– Я хорошо помню выступление на стадионе, захватывающий опыт: на арене присутствовали болельщики, моя семья и друзья. Мне все нравится в «Ювентусе»: там отличная культура , это лучший итальянский клуб, у меня за плечами отличная история, и я счастлив находиться здесь.
Я хочу выиграть много трофеев с «Юве», однако мне очень нравится культура, не только «Ювентуса», но и итальянская в целом, – сказал Роналду в интервью DAZN, передает Goal.
- Роналду сыграл за «Юве» 64 матча, забил 40 голов и отдал 12 ассистов.
- Португалец перешел в туринский клуб летом 2018 года.
Источник: Goal