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  • Роналду: «Мне все нравится в «Ювентусе». Хочу выиграть много трофеев с ним»

Роналду: «Мне все нравится в «Ювентусе». Хочу выиграть много трофеев с ним»

26 декабря 2019, 18:38
4

Форвард Криштиану Роналду поделился впечатлениями от игры за «Ювентус».

– Ваше первое воспоминание о Турине?

– Я хорошо помню выступление на стадионе, захватывающий опыт: на арене присутствовали болельщики, моя семья и друзья. Мне все нравится в «Ювентусе»: там отличная культура , это лучший итальянский клуб, у меня за плечами отличная история, и я счастлив находиться здесь.

Я хочу выиграть много трофеев с «Юве», однако мне очень нравится культура, не только «Ювентуса», но и итальянская в целом, – сказал Роналду в интервью DAZN, передает Goal.

  • Роналду сыграл за «Юве» 64 матча, забил 40 голов и отдал 12 ассистов.
  • Португалец перешел в туринский клуб летом 2018 года.

Источник: Goal
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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dinar7777dinar
1577377216
Сериал это потолок для ху ен туса.
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Proker
1577379502
Может быть ты так думаешь Рона,а мы думаем иначе....
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