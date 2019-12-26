Роналду: «Мне все нравится в «Ювентусе». Хочу выиграть много трофеев с ним»

Форвард Криштиану Роналду поделился впечатлениями от игры за «Ювентус».

– Ваше первое воспоминание о Турине?

– Я хорошо помню выступление на стадионе, захватывающий опыт: на арене присутствовали болельщики, моя семья и друзья. Мне все нравится в «Ювентусе»: там отличная культура , это лучший итальянский клуб, у меня за плечами отличная история, и я счастлив находиться здесь.

Я хочу выиграть много трофеев с «Юве», однако мне очень нравится культура, не только «Ювентуса», но и итальянская в целом, – сказал Роналду в интервью DAZN, передает Goal.