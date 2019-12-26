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Роналду: «Лучший игрок Серии А? На данный момент это я»

26 декабря 2019, 20:17
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком Серии А.

«На данный момент это я, потому что соответствующую награду вручили мне. Посмотрим, кто ее получит в следующем году. В Серии А выступают несколько высококлассных футболистов. Было приятно, что столько коллег проголосовало за меня. Я благодарен им и также рассчитываю стать лучшим в следующем году», – сказал португалец.

  • В прошлом сезоне Роналду провел за «Ювентус» 31 матч в Серии А, забил 21 мяч и сделал 11 ассистов.
  • В нынешней кампании 34-летний нападающий отличился 10 голами и одной результативной передачей в 14 играх чемпионата.

Роналду: «Мне все нравится в «Ювентусе». Хочу выиграть много трофеев с ним»

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
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