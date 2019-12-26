Роналду: «Лучший игрок Серии А? На данный момент это я»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком Серии А.

«На данный момент это я, потому что соответствующую награду вручили мне. Посмотрим, кто ее получит в следующем году. В Серии А выступают несколько высококлассных футболистов. Было приятно, что столько коллег проголосовало за меня. Я благодарен им и также рассчитываю стать лучшим в следующем году», – сказал португалец.

В прошлом сезоне Роналду провел за «Ювентус» 31 матч в Серии А, забил 21 мяч и сделал 11 ассистов.

В нынешней кампании 34-летний нападающий отличился 10 голами и одной результативной передачей в 14 играх чемпионата.

Роналду: «Мне все нравится в «Ювентусе». Хочу выиграть много трофеев с ним»