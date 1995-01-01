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    Сафонов: «Зачем мне в сборную России, если я там не буду выходить на поле?»

    Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о перспективе выступлений за сборную России.

    «У меня сейчас нет мечты о первой сборной. Должен туда попадать только тогда, когда буду готов. Пока же я не готов. Играю в молодежной сборной, получаю эмоции от игры, побед. Именно ради этого я и начинал заниматься футболом.

    Зачем мне в главную команду страны, если я там не буду выходить на поле? Для меня лучше оставаться в молодежной сборной – стараться помочь команде, получать игровую практику. Мне надо прибавлять в каждом компоненте. Есть слабые стороны, на которых надо сделать акцент. Тогда и можно будет задумываться о сборной», – сказал Сафонов.

    • 20-летний вратарь провел за молодежную сборную России семь матчей.
    • Сафонов и нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов признаны лучшими молодыми игроками 2019 года в РПЛ.


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +125

      zaichkin777@gmail.com 4 минуты назад

      Молодец Мотя! Хрен скамейку протирать. Твоё время ещё настанет!

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      Рейтинг: +1324

      neim 56 минут назад

      С одной стороны конечно, логично. Но с другой, а как ты сынок хотел, раз и в дамках ?
      Не бывает такого. Пока ты будешь кочевряжиться, смотришь и другие место займут. Как бы поздно потом не оказалось.

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