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  • Сафонов: «Зачем мне в сборную России, если я там не буду выходить на поле?»

Сафонов: «Зачем мне в сборную России, если я там не буду выходить на поле?»

26 декабря 2019, 16:49
3

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о перспективе выступлений за сборную России.

«У меня сейчас нет мечты о первой сборной. Должен туда попадать только тогда, когда буду готов. Пока же я не готов. Играю в молодежной сборной, получаю эмоции от игры, побед. Именно ради этого я и начинал заниматься футболом.

Зачем мне в главную команду страны, если я там не буду выходить на поле? Для меня лучше оставаться в молодежной сборной – стараться помочь команде, получать игровую практику. Мне надо прибавлять в каждом компоненте. Есть слабые стороны, на которых надо сделать акцент. Тогда и можно будет задумываться о сборной», – сказал Сафонов.

  • 20-летний вратарь провел за молодежную сборную России семь матчей.
  • Сафонов и нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов признаны лучшими молодыми игроками 2019 года в РПЛ.


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Краснодар Россия Сафонов Матвей
Комментарии (3)
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zaichkin777@gmail.com
1577372874
Молодец Мотя! Хрен скамейку протирать. Твоё время ещё настанет!
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Давид59
1577385498
Третий вратарь не имеет шансов выйти на поле. Но зато получит звание "вратаря сборной". Уже достижение
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Plyash
1577391073
Трезво мальчик рассуждает,куда полезней практикой заниматься,чем скамейку греть,да ещё рядом с Гильерме.Время твоё придёт обязательно,скорее всего после провального Евро.
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