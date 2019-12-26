Сафонов: «Зачем мне в сборную России, если я там не буду выходить на поле?»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о перспективе выступлений за сборную России.

«У меня сейчас нет мечты о первой сборной. Должен туда попадать только тогда, когда буду готов. Пока же я не готов. Играю в молодежной сборной, получаю эмоции от игры, побед. Именно ради этого я и начинал заниматься футболом.

Зачем мне в главную команду страны, если я там не буду выходить на поле? Для меня лучше оставаться в молодежной сборной – стараться помочь команде, получать игровую практику. Мне надо прибавлять в каждом компоненте. Есть слабые стороны, на которых надо сделать акцент. Тогда и можно будет задумываться о сборной», – сказал Сафонов.

20-летний вратарь провел за молодежную сборную России семь матчей.

Сафонов и нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов признаны лучшими молодыми игроками 2019 года в РПЛ.



