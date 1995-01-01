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    Шапи и Сафонов признаны лучшими молодыми игроками РПЛ

    Вратарь Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов из «Краснодара» признаны лучшими молодыми игроками 2019 года в РПЛ.

    В голосовании за премию «Первая пятерка» приняли участие 96 человек из числа представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, клубов и СМИ. Сафонов и Сулейманов набрали одинаковое количество баллов – по 300. Впервые за 17 лет вручения награды абсолютный победитель не был определен.

    На третьем месте в голосовании оказался хавбек ЦСКА Иван Обляков, набравший 193 балла. Также в пятерку вошли защитник армейцев Игорь Дивеев (174) и голкипер «Спартака» Александр Максименко (169).

    Шапи, Дивеев, Ломовицкий, Максименко – номинанты на звание лучшего молодого игрока РПЛ


    Источник: сайт ДФЛ

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