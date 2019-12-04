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Шапи и Сафонов признаны лучшими молодыми игроками РПЛ

4 декабря 2019, 12:16
5

Вратарь Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов из «Краснодара» признаны лучшими молодыми игроками 2019 года в РПЛ.

В голосовании за премию «Первая пятерка» приняли участие 96 человек из числа представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, клубов и СМИ. Сафонов и Сулейманов набрали одинаковое количество баллов – по 300. Впервые за 17 лет вручения награды абсолютный победитель не был определен.

На третьем месте в голосовании оказался хавбек ЦСКА Иван Обляков, набравший 193 балла. Также в пятерку вошли защитник армейцев Игорь Дивеев (174) и голкипер «Спартака» Александр Максименко (169).

Шапи, Дивеев, Ломовицкий, Максименко – номинанты на звание лучшего молодого игрока РПЛ


Источник: сайт ДФЛ
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Спартак Сулейманов Магомед-Шапи Сафонов Матвей
Комментарии (5)
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Decorhome
1575453743
Шапи вообще может еще прогрессировать. У него не плохое будущее
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titata
1575460574
еще очень не стабильны, Шапи рано расхвалили , выносливости совсем нет,
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portero
1575466665
удачи парням и пахать над собой , иначе так и будете подающими надежды как почти все у нас.
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zaichkin777@gmail.com
1575471752
Мои поздравления Шапи и Сафонище!!!!
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Томик
1575500413
Парни молодцы! Но эта история про "по 300 очков" для детского сада. Зачем? Что-нибудь поинтереснее придумали бы, что-ли...Теоретически это хотя бы было возможно? Систему подсчёта очков в студию! Вместе посмеёмся. И Обляков на третьем месте - что это? Кто это?
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