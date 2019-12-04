Шапи и Сафонов признаны лучшими молодыми игроками РПЛ

Вратарь Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов из «Краснодара» признаны лучшими молодыми игроками 2019 года в РПЛ.

В голосовании за премию «Первая пятерка» приняли участие 96 человек из числа представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, клубов и СМИ. Сафонов и Сулейманов набрали одинаковое количество баллов – по 300. Впервые за 17 лет вручения награды абсолютный победитель не был определен.

На третьем месте в голосовании оказался хавбек ЦСКА Иван Обляков, набравший 193 балла. Также в пятерку вошли защитник армейцев Игорь Дивеев (174) и голкипер «Спартака» Александр Максименко (169).

Шапи, Дивеев, Ломовицкий, Максименко – номинанты на звание лучшего молодого игрока РПЛ



