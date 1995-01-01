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    Виллиан: «Расизм – это позор. Мне обидно»

    Футболист «Челси» Виллиан выразил сожаление по поводу существования расизма. Бразилец считает это явление позором.

    «Расизм – это позор. Мне обидно; я не понимаю, как люди могут мыслить таким образом. Не понимаю, почему люди делают такие вещи. Мы вместе должны найти способ остановить этот общий позор. Надеюсь, федерация будет предпринимать больше действий по борьбе с расизмом», – цитирует экс-игрока «Анжи» Sky Sports.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1137

      solodealer 38 минут назад

      Мне кажется, что расизм - это психическое заболевание, разновидность "заторможенности" у людей с врождённой или приобретённой умственной отсталостью...
      Ну...кто ещё...КРОМЕ ПОЛНЫХ ИДИОТОВ будет оценивать людей ПО ЦВЕТУ КОЖИ???!!!!

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      Рейтинг: +173

      elessar arnor > solodealer 21 минуту назад

      пожалуй я

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