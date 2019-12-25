Виллиан: «Расизм – это позор. Мне обидно»

Футболист «Челси» Виллиан выразил сожаление по поводу существования расизма. Бразилец считает это явление позором.

«Расизм – это позор. Мне обидно; я не понимаю, как люди могут мыслить таким образом. Не понимаю, почему люди делают такие вещи. Мы вместе должны найти способ остановить этот общий позор. Надеюсь, федерация будет предпринимать больше действий по борьбе с расизмом», – цитирует экс-игрока «Анжи» Sky Sports.