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Виллиан: «Расизм – это позор. Мне обидно»

25 декабря 2019, 21:55

Футболист «Челси» Виллиан выразил сожаление по поводу существования расизма. Бразилец считает это явление позором.

«Расизм – это позор. Мне обидно; я не понимаю, как люди могут мыслить таким образом. Не понимаю, почему люди делают такие вещи. Мы вместе должны найти способ остановить этот общий позор. Надеюсь, федерация будет предпринимать больше действий по борьбе с расизмом», – цитирует экс-игрока «Анжи» Sky Sports.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Челси Виллиан
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