Виллиан: «Расизм – это позор. Мне обидно»

Футболист «Челси» Виллиан выразил сожаление по поводу существования расизма. Бразилец считает это явление позором.
«Расизм – это позор. Мне обидно; я не понимаю, как люди могут мыслить таким образом. Не понимаю, почему люди делают такие вещи. Мы вместе должны найти способ остановить этот общий позор. Надеюсь, федерация будет предпринимать больше действий по борьбе с расизмом», – цитирует экс-игрока «Анжи» Sky Sports.
- Игрок «Вест Хэма» Майкл Антонио за проявление расизма предложил снимать с клубов очки.
- Виллиан в текущем сезоне АПЛ провел 16 матчей, забил четыре гола, сделал три результативные передачи.
- «Челси» в АПЛ идет в зоне Лиги чемпионов.
Источник: Sky Sports