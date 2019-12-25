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  • Бышовец: «IQ наших футболистов и тренеров не соответствует требованиям современного футбола»

Бышовец: «IQ наших футболистов и тренеров не соответствует требованиям современного футбола»

25 декабря 2019, 18:56
6

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец раскритиковал переход российского футбола на систему «осень-весна».

«К сожалению, интеллектуальный IQ наших футболистов и тренеров не соответствует требованиям современного футбола. У нас нет среды для развития и совершенствования. На всех уровнях. Как развиваться, если команда играет осенью 19 матчей, а весной всего 11? Мы разменялись на «европейские ценности», перейдя на систему «осень-весна», но получили ущерб.

Ведь после короткого весеннего отрезка у игроков – снова отпуск. А потом снова сборы. Там восстанавливают физические качества, игровые. То есть, все начинается с нуля. Трудно себе представить больного человека, которого лечат, он начинает восстанавливаться, набирается каких-то сил, а потом его отпускают из больницы, он предоставлен сам себе и не получает нужного лечения. Такой человек не будет здоровым.

У нас нет цельного чемпионата, нет динамического развития игроков. Зимой клубы тренируются, а потом получают «сумасшедшие» нагрузки в виде 11 матчей. Надо развивать наработанное, а у нас все прерывается – в тот момент, когда надо показывать все лучшее, когда «предсезонка» плавно должна переходить в чемпионат.

Да, мы смотрим на Европу, подстраиваемся под ее «окна», думаем, кого мы купим, манипулируем с лимитом. Но какой хороший иностранец поедет в Россию, где футболисты чаще тренируются, чем играют?» – цитирует Бышовца «Спорт день за днем».

  • Последний чемпионат России, сыгранный по системе «весна-осень», прошел в 2010 году.
  • После него был переходный полуторагодичный сезон, а с лета 2012-го РФПЛ перешла на систему «осень-весна».
  • В этом сезоне все российские команды не смогли пройти дальше группового этапа еврокубков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Бышовец Анатолий
Комментарии (6)
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Бухбух
1577290533
Зато ЗП соответствует.
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mihail200606
1577292572
У Быша он как будто соответствует..
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paracetamol
1577300638
Тренеры - главная проблема. Сложилась шака неумех, которая мигрирует из клуба в клуб, ничего не добиваясь или делая только хуже. Новых лиц эта мафия и близко не подпускает. Как только команда начнет добиваться успеха, сразу тренера меняют на мафиозного. На очереди Ротор!
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алдан2014
1577308942
Насчёт извилин понятно в чей огород камень
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tushkanlz
1577338367
Зато в РЛЛ "требованиям современного футбола" должно соответствовать"бабло"получаемое - это на первом месте, а ,уж, потом ...всякие IQ
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