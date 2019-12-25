Бышовец: «IQ наших футболистов и тренеров не соответствует требованиям современного футбола»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец раскритиковал переход российского футбола на систему «осень-весна».

«К сожалению, интеллектуальный IQ наших футболистов и тренеров не соответствует требованиям современного футбола. У нас нет среды для развития и совершенствования. На всех уровнях. Как развиваться, если команда играет осенью 19 матчей, а весной всего 11? Мы разменялись на «европейские ценности», перейдя на систему «осень-весна», но получили ущерб.

Ведь после короткого весеннего отрезка у игроков – снова отпуск. А потом снова сборы. Там восстанавливают физические качества, игровые. То есть, все начинается с нуля. Трудно себе представить больного человека, которого лечат, он начинает восстанавливаться, набирается каких-то сил, а потом его отпускают из больницы, он предоставлен сам себе и не получает нужного лечения. Такой человек не будет здоровым.

У нас нет цельного чемпионата, нет динамического развития игроков. Зимой клубы тренируются, а потом получают «сумасшедшие» нагрузки в виде 11 матчей. Надо развивать наработанное, а у нас все прерывается – в тот момент, когда надо показывать все лучшее, когда «предсезонка» плавно должна переходить в чемпионат.

Да, мы смотрим на Европу, подстраиваемся под ее «окна», думаем, кого мы купим, манипулируем с лимитом. Но какой хороший иностранец поедет в Россию, где футболисты чаще тренируются, чем играют?» – цитирует Бышовца «Спорт день за днем».