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  • Озил оплатил 219 операций больным детям. Игрок намерен дойти до 1000

Озил оплатил 219 операций больным детям. Игрок намерен дойти до 1000

24 декабря 2019, 23:40
5

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал, что оплачивает операции больным детям. На средства немца уже провели 219 хирургических вмешательств.

«219 операций сделано, впереди еще много работы. Все подаренные на мою свадьбу деньги пойдут на операции для нуждающихся детей всего мира, нужно сделать 1000. Спасибо всем, кто сделал вклад в этот проект», – написал Озил в социальной сети.

  • Немец летом женился на «Мисс Турция-2014» Амине Гюльше.
  • В текущем сезоне АПЛ Озил провел восемь матчей, сделал результативный пас.
  • Немец выступает в Англии с 2013 года.

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Публикация от text (@m10_official)

Источник: инстаграм Месута Озила
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Арсенал Озил Месут
Комментарии (5)
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koli4ka
1577222292
Месут тратит деньги на операции,а некоторые на чипсы...
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eugenpauk
1577234659
Месут-красавчик Во имя создателя.... Святое дело
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Yellow 91
1577246974
Достойный поступок, благая цель)))
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Hektor 84
1577257964
Респект Месут
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kolyma999
1577270336
Красава!!!Профи реально помогает нуждающимся,любитель в кино про себя снимается,вот такая реальность.
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