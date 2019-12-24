Озил оплатил 219 операций больным детям. Игрок намерен дойти до 1000

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал, что оплачивает операции больным детям. На средства немца уже провели 219 хирургических вмешательств.

«219 операций сделано, впереди еще много работы. Все подаренные на мою свадьбу деньги пойдут на операции для нуждающихся детей всего мира, нужно сделать 1000. Спасибо всем, кто сделал вклад в этот проект», – написал Озил в социальной сети.

Немец летом женился на «Мисс Турция-2014» Амине Гюльше .

. В текущем сезоне АПЛ Озил провел восемь матчей, сделал результативный пас.

Немец выступает в Англии с 2013 года.