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    Смолов: «Галицкий принципиально отказался продавать меня в «Спартак». Сам я больше хотел в «Зенит»

    Форвард «Локомотива» Федор Смолов поговорил об уходе из «Краснодара» в прошлом году. Игрок ответил, в каком клубе хотел бы оказаться больше – в «Спартаке» или «Зените».

    «Какой смысл говорить о клубах из России, в которых я мог бы оказаться? Куда больше хотел? Наверное, с футбольной точки зрения больше в «Зенит». Со «Спартаком» не дошло до обсуждения, Сергей Галицкий принципиально отказался продавать меня в «Спартак», – сказал Смолов.

    • В Краснодаре форвард выступал три года.
    • Смолов – воспитанник «Динамо».
    • В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 14 матчей, забил три гола, сделал три результативных паса.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Сегодня, 19:10
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1062

      Кузьмич на трибуне 14 минут назад

      Именно в Краснодаре было твоё место. На тебя играли всей командой. Но ты думал что это твоя заслуга. Знаю от многих краснодарцев-тебя считали пижоном и понторезом. Перейра , Классон, Мамаев, Газинский отдавали тебе всё , что бы ты забивал, а ты всегда смотрел к облака. Свой уровень ты реально увидел в Локо, там никто ничего не даст на блюдечке. Миранчуки 10 раз сами запорят момент, прежде чем поделиться, а тебя вообще ни во что там не ставят. А в Спартаки тебя бы фратрия затравила как Глушакова, бежал бы из Спартака без оглядки. В Зените были Кокорин, Дзюба, куда ещё тебя было брать?

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      Рейтинг: +7976

      parevg 22 минуты назад

      Иди спасать Ахмат, Глушаков один не справляется.

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      Рейтинг: +1062

      Кузьмич на трибуне > parevg 12 минут назад

      Вот пожалуй единственно верное решение. Кадыров в долгу не останется, но и пахать тоже придётся-Кадыров в долгу не останется, он просто так не платит деньги- если один раз заплатит, потом 10 раз спросит.

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      Рейтинг: +374

      Red-Green_fan 34 минуты назад

      Глупо, очень глупо, Федя, говорить об этом сейчас.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1651

      giluxa1963 36 минут назад

      как же все "любят" спартак

      0
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      Рейтинг: +4641

      paracetamol 38 минут назад

      Такое г-но в Зените не нужно. Было время, набрали, хорошо Сочи появились, было куда сплавить.

      2
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      Рейтинг: +207

      RJM555 53 минуты назад

      А Зениту то ты нужен долбарик ???

      2
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      Рейтинг: +41

      Волька 1 час назад

      Хотел быть немытым,ничего скоро опять будешь мусором

      1
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      Рейтинг: +12

      Артем78 1 час назад

      какой же он примитивный этот саратовец

      1
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      Рейтинг: +9024

      DeStar 1 час назад

      Воспитывался в динамо ,играл в краснодаре, хотел в зенит, не продали в спартак, а по итогу перешёл в локомотив, и в стороне за этим наблюдал цска)

      4
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      Рейтинг: +56

      izy > DeStar 58 минут назад

      Каждый ищет место под солнцем!Угадал-не угадал,ему с этим жить.

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > izy 31 минуту назад

      ...каждый стоящий чего то игрок, ищет место под солнцем!!!!!!...я простое говно бультыхается на поверхности и его прибивает то к одному берегу, то к другому...

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