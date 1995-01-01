Смолов: «Галицкий принципиально отказался продавать меня в «Спартак». Сам я больше хотел в «Зенит»

Именно в Краснодаре было твоё место. На тебя играли всей командой. Но ты думал что это твоя заслуга. Знаю от многих краснодарцев-тебя считали пижоном и понторезом. Перейра , Классон, Мамаев, Газинский отдавали тебе всё , что бы ты забивал, а ты всегда смотрел к облака. Свой уровень ты реально увидел в Локо, там никто ничего не даст на блюдечке. Миранчуки 10 раз сами запорят момент, прежде чем поделиться, а тебя вообще ни во что там не ставят. А в Спартаки тебя бы фратрия затравила как Глушакова, бежал бы из Спартака без оглядки. В Зените были Кокорин, Дзюба, куда ещё тебя было брать?
Форвард «Локомотива» Федор Смолов поговорил об уходе из «Краснодара» в прошлом году. Игрок ответил, в каком клубе хотел бы оказаться больше – в «Спартаке» или «Зените».
«Какой смысл говорить о клубах из России, в которых я мог бы оказаться? Куда больше хотел? Наверное, с футбольной точки зрения больше в «Зенит». Со «Спартаком» не дошло до обсуждения, Сергей Галицкий принципиально отказался продавать меня в «Спартак», – сказал Смолов.
- В Краснодаре форвард выступал три года.
- Смолов – воспитанник «Динамо».
- В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 14 матчей, забил три гола, сделал три результативных паса.