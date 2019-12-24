Смолов: «Галицкий принципиально отказался продавать меня в «Спартак». Сам я больше хотел в «Зенит»

Форвард «Локомотива» Федор Смолов поговорил об уходе из «Краснодара» в прошлом году. Игрок ответил, в каком клубе хотел бы оказаться больше – в «Спартаке» или «Зените».

«Какой смысл говорить о клубах из России, в которых я мог бы оказаться? Куда больше хотел? Наверное, с футбольной точки зрения больше в «Зенит». Со «Спартаком» не дошло до обсуждения, Сергей Галицкий принципиально отказался продавать меня в «Спартак», – сказал Смолов.