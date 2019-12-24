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  • Смолов: «Галицкий принципиально отказался продавать меня в «Спартак». Сам я больше хотел в «Зенит»

Смолов: «Галицкий принципиально отказался продавать меня в «Спартак». Сам я больше хотел в «Зенит»

24 декабря 2019, 19:10
27

Форвард «Локомотива» Федор Смолов поговорил об уходе из «Краснодара» в прошлом году. Игрок ответил, в каком клубе хотел бы оказаться больше – в «Спартаке» или «Зените».

«Какой смысл говорить о клубах из России, в которых я мог бы оказаться? Куда больше хотел? Наверное, с футбольной точки зрения больше в «Зенит». Со «Спартаком» не дошло до обсуждения, Сергей Галицкий принципиально отказался продавать меня в «Спартак», – сказал Смолов.

  • В Краснодаре форвард выступал три года.
  • Смолов – воспитанник «Динамо».
  • В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 14 матчей, забил три гола, сделал три результативных паса.

Источник: YouTube-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Краснодар Локомотив Смолов Федор Галицкий Сергей
Комментарии (27)
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DeStar
1577204861
Воспитывался в динамо ,играл в краснодаре, хотел в зенит, не продали в спартак, а по итогу перешёл в локомотив, и в стороне за этим наблюдал цска)
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RJM555
1577205811
А Зениту то ты нужен долбарик ???
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paracetamol
1577206688
Такое г-но в Зените не нужно. Было время, набрали, хорошо Сочи появились, было куда сплавить.
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Кузьмич на трибуне
1577208164
Именно в Краснодаре было твоё место. На тебя играли всей командой. Но ты думал что это твоя заслуга. Знаю от многих краснодарцев-тебя считали пижоном и понторезом. Перейра , Классон, Мамаев, Газинский отдавали тебе всё , что бы ты забивал, а ты всегда смотрел к облака. Свой уровень ты реально увидел в Локо, там никто ничего не даст на блюдечке. Миранчуки 10 раз сами запорят момент, прежде чем поделиться, а тебя вообще ни во что там не ставят. А в Спартаки тебя бы фратрия затравила как Глушакова, бежал бы из Спартака без оглядки. В Зените были Кокорин, Дзюба, куда ещё тебя было брать?
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SPbZenit12
1577209391
Слава Богу, что наши селекционеры не совсем шизанутые
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DOCTOR PENALTY
1577210202
Да что же это такое творится, никому Лопырёв не нужен.)))
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VVM1964
1577212196
Низкий поклон и сердечное спасибо тебе - Сергей Галицкий ! ))))))
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vka1970
1577212741
Остаётся Галицкого того по благодарить, а то бы Измайлов с Родионовым такое привезли бы в клуб как Рошу.))
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Ковастер
1577262576
Галицкий отказался продавать тебя в Спартак , а ты в отместку не забил два пенальти и из за тебя Краснодар в том сезоне вылетел из КР. Пижон и не более того
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portero
1577278308
смолов закончил с футболом....
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