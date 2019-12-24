РПЛ возобновится 28 февраля. В 20-м туре «Зенит» сыграет с «Локо», «Динамо» – со «Спартаком»

На сайте РПЛ опубликовали расписание матчей с 20-го по 23-й тур.

20-й тур

28 февраля

«Крылья Советов» — «Оренбург»

29 февраля

ЦСКА — «Урал»

«Динамо» — «Спартак»

«Зенит» — «Локомотив»

«Ахмат» — «Ростов»

1 марта

«Тамбов» — «Рубин»

«Краснодар» — «Уфа»

«Сочи» — «Арсенал»

21-й тур

7 марта

«Оренбург» — «Арсенал»

«Динамо» — «Тамбов»

8 марта

«Рубин» — «Крылья Советов»

«Урал» — «Сочи»

«Локомотив» — «Ахмат»

9 марта

«Ростов» — ЦСКА

«Спартак» — «Краснодар»

«Зенит» — «Уфа»

22-й тур

13 марта

«Ахмат» — «Динамо»

14 марта

«Оренбург» — «Спартак»

«Зенит» — «Урал»

«Арсенал» — «Рубин»

15 марта

«Сочи» — «Краснодар»

ЦСКА — «Уфа»

«Ростов» — «Локомотив»

16 марта

«Тамбов» — «Крылья Советов»

23-й тур

20 марта

«Сочи» — «Ростов»

21 марта

«Урал» — «Рубин»

«Арсенал» — «Спартак»

«Локомотив» — «Оренбург»

22 марта