Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    РПЛ возобновится 28 февраля. В 20-м туре «Зенит» сыграет с «Локо», «Динамо» – со «Спартаком»

    На сайте РПЛ опубликовали расписание матчей с 20-го по 23-й тур.

    20-й тур

    28 февраля

    • «Крылья Советов» — «Оренбург»

    29 февраля

    • ЦСКА — «Урал»
    • «Динамо» — «Спартак»
    • «Зенит» — «Локомотив»
    • «Ахмат» — «Ростов»

    1 марта

    • «Тамбов» — «Рубин»
    • «Краснодар» — «Уфа»
    • «Сочи» — «Арсенал»

    21-й тур

    7 марта

    • «Оренбург» — «Арсенал»
    • «Динамо» — «Тамбов»

    8 марта

    • «Рубин» — «Крылья Советов»
    • «Урал» — «Сочи»
    • «Локомотив» — «Ахмат»

    9 марта

    • «Ростов» — ЦСКА
    • «Спартак» — «Краснодар»
    • «Зенит» — «Уфа»

    22-й тур

    13 марта

    • «Ахмат» — «Динамо»

    14 марта

    • «Оренбург» — «Спартак»
    • «Зенит» — «Урал»
    • «Арсенал» — «Рубин»

    15 марта

    • «Сочи» — «Краснодар»
    • ЦСКА — «Уфа»
    • «Ростов» — «Локомотив»

    16 марта

    • «Тамбов» — «Крылья Советов»

    23-й тур

    20 марта

    • «Сочи» — «Ростов»

    21 марта

    • «Урал» — «Рубин»
    • «Арсенал» — «Спартак»
    • «Локомотив» — «Оренбург»

    22 марта

    • «Крылья Советов» — «Ахмат»
    • «Уфа» — «Тамбов»
    • ЦСКА — «Зенит»
    • «Краснодар» — «Динамо»

    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:43
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +80

      бурминка 25 минут назад

      А вы друзья как не садитесь, всё в музыканты не годитесь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6435

      FanatSerj 35 минут назад

      "29 февраля" прям будет неплохой выход из зимней спячки, посмотрим, кто что там сосал ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10960

      vka1970 36 минут назад

      Чё там той зимы.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20275

      VVM1964 36 минут назад

      С 28 февраля и наступит время " Х " - посмотрим кто чего стоит . А я в Новый год обязательно выпью за Спартак )))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79376
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74887
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru