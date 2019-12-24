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РПЛ возобновится 28 февраля. В 20-м туре «Зенит» сыграет с «Локо», «Динамо» – со «Спартаком»

24 декабря 2019, 17:43
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На сайте РПЛ опубликовали расписание матчей с 20-го по 23-й тур.

20-й тур

28 февраля

  • «Крылья Советов» — «Оренбург»

29 февраля

  • ЦСКА — «Урал»
  • «Динамо» — «Спартак»
  • «Зенит» — «Локомотив»
  • «Ахмат» — «Ростов»

1 марта

  • «Тамбов» — «Рубин»
  • «Краснодар» — «Уфа»
  • «Сочи» — «Арсенал»

21-й тур

7 марта

  • «Оренбург» — «Арсенал»
  • «Динамо» — «Тамбов»

8 марта

  • «Рубин» — «Крылья Советов»
  • «Урал» — «Сочи»
  • «Локомотив» — «Ахмат»

9 марта

  • «Ростов» — ЦСКА
  • «Спартак» — «Краснодар»
  • «Зенит» — «Уфа»

22-й тур

13 марта

  • «Ахмат» — «Динамо»

14 марта

  • «Оренбург» — «Спартак»
  • «Зенит» — «Урал»
  • «Арсенал» — «Рубин»

15 марта

  • «Сочи» — «Краснодар»
  • ЦСКА — «Уфа»
  • «Ростов» — «Локомотив»

16 марта

  • «Тамбов» — «Крылья Советов»

23-й тур

20 марта

  • «Сочи» — «Ростов»

21 марта

  • «Урал» — «Рубин»
  • «Арсенал» — «Спартак»
  • «Локомотив» — «Оренбург»

22 марта

  • «Крылья Советов» — «Ахмат»
  • «Уфа» — «Тамбов»
  • ЦСКА — «Зенит»
  • «Краснодар» — «Динамо»

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Динамо Спартак
Комментарии (6)
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VVM1964
1577200892
С 28 февраля и наступит время " Х " - посмотрим кто чего стоит . А я в Новый год обязательно выпью за Спартак )))))
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vka1970
1577200895
Чё там той зимы.)))
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FanatSerj
1577200932
"29 февраля" прям будет неплохой выход из зимней спячки, посмотрим, кто что там сосал ))))
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бурминка
1577201550
А вы друзья как не садитесь, всё в музыканты не годитесь.
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zigbert
1577263740
Только бы погода не подвела.
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