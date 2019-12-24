РПЛ возобновится 28 февраля. В 20-м туре «Зенит» сыграет с «Локо», «Динамо» – со «Спартаком»

На сайте РПЛ опубликовали расписание матчей с 20-го по 23-й тур.
20-й тур
28 февраля
- «Крылья Советов» — «Оренбург»
29 февраля
- ЦСКА — «Урал»
- «Динамо» — «Спартак»
- «Зенит» — «Локомотив»
- «Ахмат» — «Ростов»
1 марта
- «Тамбов» — «Рубин»
- «Краснодар» — «Уфа»
- «Сочи» — «Арсенал»
21-й тур
7 марта
- «Оренбург» — «Арсенал»
- «Динамо» — «Тамбов»
8 марта
- «Рубин» — «Крылья Советов»
- «Урал» — «Сочи»
- «Локомотив» — «Ахмат»
9 марта
- «Ростов» — ЦСКА
- «Спартак» — «Краснодар»
- «Зенит» — «Уфа»
22-й тур
13 марта
- «Ахмат» — «Динамо»
14 марта
- «Оренбург» — «Спартак»
- «Зенит» — «Урал»
- «Арсенал» — «Рубин»
15 марта
- «Сочи» — «Краснодар»
- ЦСКА — «Уфа»
- «Ростов» — «Локомотив»
16 марта
- «Тамбов» — «Крылья Советов»
23-й тур
20 марта
- «Сочи» — «Ростов»
21 марта
- «Урал» — «Рубин»
- «Арсенал» — «Спартак»
- «Локомотив» — «Оренбург»
22 марта
- «Крылья Советов» — «Ахмат»
- «Уфа» — «Тамбов»
- ЦСКА — «Зенит»
- «Краснодар» — «Динамо»
Источник: сайт РПЛ