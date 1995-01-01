Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    РФС сократил дисквалификацию Гинера

    Апелляционный комитет РФС рассмотрел жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера на решение комитета по этике об его отстранении от футбольной деятельности.

    Изначально 59-летнего функционера дисквалифицировали на 15 месяцев, 12 из которых условно, а также оштрафовали на миллион рублей.

    Гинер подал апелляцию, которую частично удовлетворили. Теперь ему запрещено заниматься футбольной деятельностью 9 месяцев, 6 из которых условно. А штраф сокращен до 500 тысяч рублей.

    Гинера наказали за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

    После матча с «Краснодаром» (1:1) Гинер назвал Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».

    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:18
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13233

      bset 14 минут назад

      Жаль, реальный срок никак не изменился.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74858
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru