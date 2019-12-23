РФС сократил дисквалификацию Гинера

Апелляционный комитет РФС рассмотрел жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера на решение комитета по этике об его отстранении от футбольной деятельности.

Изначально 59-летнего функционера дисквалифицировали на 15 месяцев, 12 из которых условно, а также оштрафовали на миллион рублей.

Гинер подал апелляцию, которую частично удовлетворили. Теперь ему запрещено заниматься футбольной деятельностью 9 месяцев, 6 из которых условно. А штраф сокращен до 500 тысяч рублей.

Гинера наказали за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

После матча с «Краснодаром» (1:1) Гинер назвал Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».