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РФС сократил дисквалификацию Гинера

23 декабря 2019, 20:18
14

Апелляционный комитет РФС рассмотрел жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера на решение комитета по этике об его отстранении от футбольной деятельности.

Изначально 59-летнего функционера дисквалифицировали на 15 месяцев, 12 из которых условно, а также оштрафовали на миллион рублей.

Гинер подал апелляцию, которую частично удовлетворили. Теперь ему запрещено заниматься футбольной деятельностью 9 месяцев, 6 из которых условно. А штраф сокращен до 500 тысяч рублей.

Гинера наказали за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

После матча с «Краснодаром» (1:1) Гинер назвал Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (14)
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bset
1577121602
Жаль, реальный срок никак не изменился.
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kvm
1577124125
ещё пара слезливых жалоб и ему будут должны...
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paracetamol
1577124428
Пожалели плакальщика свои в РФС.
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Вальдемар IV
1577125952
кабинетный все не уймется, и так очко нахаляву взяли из-за физрука бычьего
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Hektor 84
1577131909
500000 распилили
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yegor.shadrin
1577140376
Начни новую жизнь в Новом году, приведи свое тело в порядок: избавься от лишнего веса, убери пузо, подкачай руки и пресс, тем более что теперь это можно сделать не выходя из дома без диет и препаратов. Это новая фишка которая взорвала США и уже пришла к нам, вот сами почитайте -------- http://strong.2sms.ru
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Nesterenko
1577154486
Разве этот подонок и быдло заслуживает снисхождение? Товарищ Дюков, вы, также как и ваши предшественники, позорите весь российский футбол. И кстати почему это Губерниева не слышно? Как "обсирать" интеллигентного вратаря или пожилого тренера так это он первый. А здесь что, пятая точка дрожит?
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Garrincha58
1577162055
цирк в РФС каждый день и клоуны всё те же
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vladimir-7
1577169307
Пора сообщить, а какое наказание получили судьи, выполняющие заказ главы департамента судейства и инспектирования, ведь РФС-ая комиссия рассмотрела и признала ошибки судей, повлиявшие на исход встречи. Дюков, ждём ответа, а если его не будет, то значит и ты в этом замешан, значит от тебя идут необходимые указания, как должны сыграть команды.
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Ганнибал Лектор
1577210472
Хм... опять двойные стандарты? У Кокорина ни одна апелляция не прокатила, а тут сходу все зашло. Видимо, если бы он был не Кокорин, а Кокоринг или Кокоринер, то не было бы всей этой дурацкой истории...
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