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  • Лингард не может отметиться результативными действиями за «МЮ» с 2018 года

Лингард не может отметиться результативными действиями за «МЮ» с 2018 года

22 декабря 2019, 22:50
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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» (0:2) в матче 18-го тура АПЛ.

Полузащитник манкунианцев Джесси Лингард провел на поле 64 минуты, после чего был заменен.

Англичанин не может отметиться результативными действиями за «МЮ» в чемпионате с 26 декабря 2018 года. Тогда он сделал голевой пас в матче с «Хаддерсфилдом» (3:1).

Серия 27-летнего футболиста без голов и ассистов длится уже более 25 часов подряд.

  • Лингард – воспитанник «Манчестер Юнайтед».
  • В этом розыгрыше АПЛ он провел 15 матчей.

Лингард выложил видео с кучей алкоголя, матами и другом, который имитирует секс. Теперь его ненавидят болельщики

Источник: Opta
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Лингард Джесси
Комментарии (1)
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MU-fanatic
1577049755
Лингард в основе это матч без прогресса!
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