Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Лингард не может отметиться результативными действиями за «МЮ» с 2018 года

    «Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» (0:2) в матче 18-го тура АПЛ.

    Полузащитник манкунианцев Джесси Лингард провел на поле 64 минуты, после чего был заменен.

    Англичанин не может отметиться результативными действиями за «МЮ» в чемпионате с 26 декабря 2018 года. Тогда он сделал голевой пас в матче с «Хаддерсфилдом» (3:1).

    Серия 27-летнего футболиста без голов и ассистов длится уже более 25 часов подряд.

    • Лингард – воспитанник «Манчестер Юнайтед».
    • В этом розыгрыше АПЛ он провел 15 матчей.

    Лингард выложил видео с кучей алкоголя, матами и другом, который имитирует секс. Теперь его ненавидят болельщики

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74858
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru