Лингард не может отметиться результативными действиями за «МЮ» с 2018 года

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» (0:2) в матче 18-го тура АПЛ.

Полузащитник манкунианцев Джесси Лингард провел на поле 64 минуты, после чего был заменен.

Англичанин не может отметиться результативными действиями за «МЮ» в чемпионате с 26 декабря 2018 года. Тогда он сделал голевой пас в матче с «Хаддерсфилдом» (3:1).

Серия 27-летнего футболиста без голов и ассистов длится уже более 25 часов подряд.

Лингард – воспитанник «Манчестер Юнайтед».

В этом розыгрыше АПЛ он провел 15 матчей.

Лингард выложил видео с кучей алкоголя, матами и другом, который имитирует секс. Теперь его ненавидят болельщики