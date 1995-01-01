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    Calciomercato: Видаль является главной трансферной целью «Интера». Месси – против ухода чилийца

    Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может вернуться в Серию А.

    По информации источника, чилийский хавбек является главной трансферной целью «Интера» на ближайшее трансферное окно. Отмечается, что в услугах Видаля заинтересован лично главный тренер «Интера» Антонио Конте.

    Уточняется, что «Барселона» готова отпустить Видаля в миланский клуб за 20 миллионов евро. Однако лидеры каталонцев во главе с Лионелем Месси считают, что Артуро должен остаться в «Барселоне».

    • В этом сезоне Видаль провел 19 матчей на клубном уровне и забил пять голов.
    • Ранее 32-летний хавбек выступал в Италии за «Ювентус» (2011-2015).

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1640

      giluxa1963 2 минуты назад

      вот какая борьба за петушиный гребешок

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