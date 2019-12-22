Calciomercato: Видаль является главной трансферной целью «Интера». Месси – против ухода чилийца

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может вернуться в Серию А.

По информации источника, чилийский хавбек является главной трансферной целью «Интера» на ближайшее трансферное окно. Отмечается, что в услугах Видаля заинтересован лично главный тренер «Интера» Антонио Конте.

Уточняется, что «Барселона» готова отпустить Видаля в миланский клуб за 20 миллионов евро. Однако лидеры каталонцев во главе с Лионелем Месси считают, что Артуро должен остаться в «Барселоне».

В этом сезоне Видаль провел 19 матчей на клубном уровне и забил пять голов.

Ранее 32-летний хавбек выступал в Италии за «Ювентус» (2011-2015).

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