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    «Ливерпуль» – «Фламенго»: англичане проиграли бразильским клубам все предыдущие очные матчи

    В эти минуты проходит финал клубного чемпионата мира между «Ливерпулем» и «Фламенго». Все очные встречи против бразильских команд англичане проиграли.

    Таких встреч было две. В 1981 году «Ливерпуль» уступил 0:3 «Фламенго», а в финале клубного чемпионата мира-2005 минимально проиграл «Сан-Паулу».

    • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, а «Фламенго» – действующий чемпион Бразилии.
    • Матч проходит в Катаре, где состоится чемпионат мира-2022.
    • Третье место на клубном чемпионате мира-2019 занял мексиканский «Монтеррей».

    Источник: Бомбардир.ру

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