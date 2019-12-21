«Ливерпуль» – «Фламенго»: англичане проиграли бразильским клубам все предыдущие очные матчи

В эти минуты проходит финал клубного чемпионата мира между «Ливерпулем» и «Фламенго». Все очные встречи против бразильских команд англичане проиграли.

Таких встреч было две. В 1981 году «Ливерпуль» уступил 0:3 «Фламенго», а в финале клубного чемпионата мира-2005 минимально проиграл «Сан-Паулу».