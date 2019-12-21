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  • «Ливерпуль» – «Фламенго»: англичане проиграли бразильским клубам все предыдущие очные матчи

«Ливерпуль» – «Фламенго»: англичане проиграли бразильским клубам все предыдущие очные матчи

21 декабря 2019, 20:43
4

В эти минуты проходит финал клубного чемпионата мира между «Ливерпулем» и «Фламенго». Все очные встречи против бразильских команд англичане проиграли.

Таких встреч было две. В 1981 году «Ливерпуль» уступил 0:3 «Фламенго», а в финале клубного чемпионата мира-2005 минимально проиграл «Сан-Паулу».

  • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, а «Фламенго» – действующий чемпион Бразилии.
  • Матч проходит в Катаре, где состоится чемпионат мира-2022.
  • Третье место на клубном чемпионате мира-2019 занял мексиканский «Монтеррей».

Источник: Бомбардир.ру
Клубный чемпионат мира Англия. Премьер-лига Ливерпуль Фламенго
Комментарии (4)
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ArReal
1576955561
Ливер договорнячок катает))делает вид, что забить не может)))
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BARCLAYS_APL
1576956397
Надеюсь Фламенго не просто так финал вышли а удивить
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